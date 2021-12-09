Türkiye Gazetesi

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Çocuklarda yeni başlayan gece alt ıslatmalarının diyabetin bir belirtisi olabileceğini söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, anne babaları uyardı.

Diyabetin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıklığı giderek yükselen bir kronik hastalık olduğunu belirten Karagüzel, özellikle ergenlik döneminde ve 5-6 yaş grubundaki çocuklarda görülme sıklığının son yıllarda daha da arttığını ifade ederek "Daha önce çok su içmeyen çocuk su içmeye başlamışsa, daha sık idrara çıkıyorsa, gece altını ıslatmayan çocuk gece altını ıslatmaya başladıysa ya da gece tuvalete kalkmayan çocuk tuvalete kalkmaya başladıysa dikkat edilmelidir" dedi.

Virüs pankreası vuruyor: Çocukluk diyabeti artabilir İngiltere'de Tip 1 diyabetli 30 çocuğun incelendiği bir araştırma sonucunda, koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü iki ayda çocuklarda görülen Tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı tespit edildi.

Annenin diyabeti çocuğun gözünü bozuyor Diyabet alanında önemli bilimsel yayınlardan biri olan Diabetologia dergisinde yayınlanan çalışma, diyabetli annelerden doğan bebeklerin ileriki hayatlarında görme problemleri yaşama riskinin yüzde 39 daha yüksek olduğunu gösterdi.