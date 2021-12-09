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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile MHRS Genelgesi
09.12.2021 - 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2021 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS), hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılması için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzalı genelge yayımladı. Genelgede "Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır" denildi.
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812852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/812852.aspx
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