Türkiye Gazetesi

Üniversiteden yapılan açıklamayla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

EN ERKEN 28, EN GEÇ 80 GÜN SONRA POZİTİFE DÖNDÜ

İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27,6’ya düştü. Açıklamada iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3'üncü doz aşı tavsiye edildi.

4. DOZ BİONTECH ÖNERİLDİ

Açıklamada 3 doz Sinovac uygulanmış kişilerde mutlaka 4'üncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulduğuna işaret edilerek burada 4'üncü doz olarak yüksek antikor cevabına yol açan BioNtech tercih edilmesi önerildi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen araştırmanın gerçek yaşam bulgularının 3'üncü doz aşı sonrası 6'ncı ay izlem verilerine göre değerlendirileceği ifade edildi.

İyi bir uyku antikor gelişimini artırıyor Bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerin uykuda tamir edildiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir “Özellikle Covid-19 aşısı yaptırdığınız dönemde iyi uyumak, daha çok antikor geliştirilmesini sağlar” dedi.

DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ilk defa bir Covid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği duyurdu.

Çin açıkladı: Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor geliştirildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedaviler geliştirilmeye çalışıyor. Çin’den ise umut verici bir açıklama geldi. Açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde olumlu sonuçlar alındığı belirtildi. 14 hasta üzerinde denenen bir ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiği açıklandı.