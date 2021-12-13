Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da yapılan yeni çalışmaya göre Omicron varyantı semptomatik enfeksiyona karşı iki doz Pfizer/BionTech aşısının sadece yüzde 22,5 etkinliğe sahip olduğu belirlendi. Ancak iki doz aşının ciddi hastalığı önleyebileceği belirtildi. Durban’daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü araştırmacıları çeşitli modellemeler kullanarak aşının etkinliği hakkındaki küçük çalışmayla ilgili ek verileri yayınladı. Çalışmada 12 katılımcıdan alınan kan plazması örnekleri incelendi.

AŞILARIN KORUMA KABİLİYETİ TEHLİKEDE

Bilim insanları, Omicron varyantının, neredeyse iki yıl önce Çin'de tespit edilen koronavirüsün orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin kişiler nötrleştirici antikor seviyelerinde yaklaşık 41 kat azalma ile sonuçlandığını buldu. Laboratuvar başkanı Alex Sigal liderliğindeki bilim insanları ekibi, bulgularının Omicron varyantının “aşıların enfeksiyona karşı koruma kabiliyetini esasen tehlikeye attığını” vurguladı. Fakat, büyük olasılıkla ciddi hastalıklara karşı yeterli korumanın devam ettiğini söylediler.

ÜÇÜNCÜ DOZ BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRABİLİR

Öte yandan ekip, önceki ay Güney Afrika ve Botsvana'daki bilim insanları tarafından ilk örnekleri bulunan ve 25 Kasım'da dünyaya duyurulan varyantın, Pfizer/BioNTech aşısı tarafından üretilen antikorlardan büyük ölçüde veya tamamen kaçabileceğini gösteren uzman grubu ekip oldu. Bununla birlikte araştırmacılar, üçüncü doz aşıların bağışıklığı artırabileceğini söyledi. Diğer taraftan geçen Cuma günü yayınlanan İngiltere verileri, AstraZeneca/Oxford ve Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz aşı uygulamasının Omicron varyantına karşı korumayı yüzde 75'e kadar artırdığını göstermişti.

DSÖ: 63 ülkede Omicron tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Güney Afrika keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtti.