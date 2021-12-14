Türkiye Gazetesi

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Covid-19’un vücudumuzun tümünü kaplayan damarları hedef aldığını söyleyen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak “Solunum yoluyla aldığımız Covid-19 virüsü, damarların iç yapısına girerek hücrelerde birtakım işlevsel bozukluklara sebep oluyor. Bu fonksiyonel bozukluklar, damarın içerisinde pıhtı oluşmasına, damarları enfekte ederek kan pıhtılaşması, felç, kalp krizi, beyin hasarı gibi sonuçlara yol açıyor. Bunun yanında, damar yüzeyinde hasarlanmayla birlikte toplardamarlarda oluşan pıhtıların akciğer damarlarına gitmesiyle venöz tromboemboli dediğimiz durum ortaya çıkar. Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakıma giren hastaların önemli bir bölümü bu sebeple hayatını kaybediyor” dedi.

AŞI ŞART

Covid-19 enfeksiyonunun ağır geçmesini engellemek için mutlaka aşı olmak gerektiğini vurgulayan Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay ise “Aşı, enfeksiyon geçiren kişilerin kalp krizi, inme ve akciğer damarlarının tıkanması sonucu ölümünü de engelliyor” diye açıkladı.

ABD'de Covid alarmı: Bir ayda yüzde 62 arttı ABD'de Covid-19 vaka sayılarının bir ayda yüzde 62 yükseldiği öğrenildi. Michigan eyaletinde ise Covid-19 nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı bir ay öncesine göre yüzde 88 arttığı bildirildi.

Avusturya’da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor Avusturya’da hükümet, zorunlu aşı uygulamasına geçerken aşı olmayı erteleyen kişiler, her 3 ayda bir 3 bin 600 Euro para cezası ödeyecek.