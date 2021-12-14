Türkiye Gazetesi

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Sağlıktaki dijitalleşme çalışmaları kapsamında büyük başarı kazanan e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarının ardından Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık bir buçuk ay önce "Neyim Var" adlı yeni bir uygulamayı hayata geçirildiğini hatırlatan Şuayip Birinci, yapay zekâya dayanan bu sistemde hastalara şikâyetleri doğrultusunda hangi branşa başvurmaları gerektiğinin tavsiye edildiğini anlattı. Birinci, bir buçuk ay içinde “Neyim Var” uygulamasına 10 milyon kişinin giriş yaptığını söyledi.

Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google, doktor aramalarını kolaylaştırıyor Google Arama, hastaların en doğru doktoru bulmasını kolaylaştıracak yeni özellikler getiriyor.