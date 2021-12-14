Türkiye Gazetesi

Pfizer, Covid-19'un Omicron varyantına karşı geliştirdikleri hapın yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu. Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

FDA'DAN ONAY BEKLİYOR

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu. FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Covid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor. Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Covid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.



'3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor' Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üç doz aşının Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağladığını ve bu konuda endişeye gerek olmadığını söyledi.



Hindistanlı 3 yaşındaki çocuk Omicron mutasyonuna yakalandı Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocuğun koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığı öğrenildi.