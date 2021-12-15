Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele yeni varyantlarda devam ediyor. Hükümetler hızla yayılan omicron varyantına karşı yeni önlemler alıyor. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, "Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, AA muhabirinin sorusunu cevapladı.



Dünya Sağlık Örgütü özel olarak toplanıyor: Görünen en kötü varyant Uzmanlar Güney Afrika’da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İngiltere’den yapılan açıklamada "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü Covid-19 varyantı” dediği B.1.1.529 varyantı, küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgası oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün, varyant için özel olarak toplanma kararı aldı.



Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)." ifadesini kullandı.



Ryan ayrıca, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığını", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiğini savundu.



Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına "üstün gelmeye" çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz." dedi.



"ZİRVE YAPMASINA HAFTALAR KALDI"



Ryan ayrıca, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığını", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiğini savundu.



Bazı hükümetlerin Omicron varyantına karşı tüm nüfusa hatırlatıcı doz uygulama kararını da eleştiren Ryan, bu durumun küresel çapta "aşı eşitsizliğini" daha da körükleyeceğini ve milyonlarca insanın hayatını riske atacağını kaydetti.



Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti.



Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs vakaları her yerde azalıyor Avrupa'da artıyor Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde düşüş yaşandığını ama Avrupa ülkelerinde arttığını kaydetti.