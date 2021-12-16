Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron’la ilgili gerçek hayat verilerine göre, hastalık diğer varyantlara göre daha hafif seyrediyor.

Prof. Dr. Güner Sönmez, Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyinin (SAMRC) 78 bin Omicron vakasıyla ilgili yaptığı araştırma hakkında bilgi verdi. Buna göre, hastalığın daha hafif ve vakaların genellikle üç gün içinde iyileştiği tespit edildi.

YÜZDE 29 DAHA HAFİF

Daha önceki dalgalarda hastaneye yatanların yüzde 30’u yoğun bakımlık olurken, Omicron kaynaklı hastane yatışlarında bu oran yüzde 13’e geriledi. Delta dalgasında her 1000 vakanın 101’i, Omicron’da ise 1000 vakadan 38’i hastanede tedavi altına alındı. Bu veriler ışığında, Güney Afrika’daki Omicron dalgasının ilk virüs dalgasına oranla yüzde 29 daha hafif olduğu tespiti yapıldı.

Prof.Dr. Sönmez, hastaneye yatış oranlarındaki düşüşün, Güney Afrika’daki insanların yüzde 70’den fazlasının hastalığı daha önce geçirmiş olmasına da bağlı olabileceğine dikkat çekti. Sönmez “Bu bulguların şimdilik böyle olduğunu ve ilerleyen zamanda değişebileceğini de unutmayalım. Şu ana kadar vakalar hafif geçiriyor. Bu sevindirici, ancak vakaların yaş ortalaması düşük, çoğu daha önce bağışık ve henüz yayılımın başındayız” dedi.

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Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı Hızla yayılan Omicron varyantının Hırvatistan ve Slovenya'da ortaya çıkmasının ardından Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da da görülmesi bekleniyor.