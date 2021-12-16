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Koronavirüste son durum belli oldu, Koca, ‘tedbir’ vurgusu yaptı : Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Koronavirüste son durum belli oldu, Koca, ‘tedbir’ vurgusu yaptı : Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
16.12.2021 - 19:57 |
Son Güncelleme:
16.12.2021 - 20:17
Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
813698
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/813698.aspx
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