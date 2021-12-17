Türkiye Gazetesi

ACS Chemical Neuroscience dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, araştırmacılar COVID-19 ile Parkinson hastalığı arasında potansiyel bir etkileşim olduğunu fark etti. COVID-19’un en bilinen belirtilerinden koku kaybının Parkinson hastalığının da yaygın semptomlarından biri olması bilim insanlarının dikkatini çekti.

Hollanda’daki Twente Üniversitesinden Dr. Christian Blum ve meslektaşları, iki hastalıkta da aynı semptomun görülmesi ve COVID-19 hastalarında Parkinson’un ortaya çıktığını gösteren raporların ardından bir çalışma yürüttü.

COVID-19'UN YAYGIN PROTEİNİ, PARKİNSON'A YOL AÇIYOR

Parkinson hastalığında "a-sinüklein" adı verilen bir protein, anormal amiloid fibrilleri oluşturarak beyindeki dopamin üreten nöronların ölümüne yol açıyor. Bilim insanları, laboratuvar ortamındaki deneylerde SARS-CoV-2 N-proteininin a-sinüklein ile etkileşime girdiğini Parkinson hastalığında rol oynayan amiloid fibrillerinin oluşumunu hızlandırdığını keşfetti.

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü, solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra koku kaybı, baş ağrısı ve “beyin sisi" gibi nörolojik sorunlara da neden olabiliyor. Ancak bu semptomların virüsün beyne girmesinden mi yoksa beyinde virüse yanıt olarak bağışıklık sisteminin salgıladığı kimyasal sinyallerden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar elde ettikleri bulguların şu anda yalnızca test tüplerindeki deneylerde tanımlandığını ve benzer bir olgunun gerçek bir insan beyninde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz doğrulanmadığını vurguluyor.

İsrail'de 45 yaşındaki bir erkek, Mart 2020'de COVID-19'a yakalandı ve hastanedeki tedavisinin ardından hastalığı atlattı. Ancak birkaç hafta sonra sağ elinde titreme nöbetlerinin yanı sıra konuşma ve mesaj yazmada zorluk yaşamaya başladı. Koronavirüs enfeksiyonundan iki ay sonra hastaya parkinsonizm (Parkinson benzeri hareket anormallikleri) teşhisi kondu.

Charles Leclerc'in Covid-19 testi pozitif çıktı Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çift doz aşılı olduğu belirtilen Formula 1'in başarılı ismi, Ocak ayında da Covid-19'a yakalanmıştı.

AB'nin Covid-19 ilaç planı 'Ortaklaşa alım' oldu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Covid-19 hastalarının tedavisi için üretilen ilaçların aşılarda olduğu gibi AB ülkelerince ortaklaşa alınmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesini istedi.