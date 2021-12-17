Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsün omicron varyantına ilişkin çalışmada yeni bilgiler bildirildi. Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oranına ulaştığını, iki dozdan sonraki oranın yüzde 35 olduğunu açıkladı.
Şirket tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi.
Dünya yeniden alarmda Omicron hızla yayılıyor! Hatırlatma dozları öne çekildi Delta'dan sonra koronavirüsün en hızlı varyantı olan Omicron'a karşı dünya yeniden tedbirleri sıklaştırıyor. Omicron'a karşı bağışıklığın önemine vurgu yapılırken, hangi aşının yapıldığı fark etmeksizin hatırlatma dozlarının süresi de 3 aya düşürüldü.
HATIRLATMA DOZU OMICRON'A KARŞI NÖTRALİZE ETME KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR
Sinovac, verilerin aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının aşının Omicron varyantına karşı nötralize etme kapasitesini etkili bir şekilde artırabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Hong Kong Üniversitesi'nden Yuen Kwok-yung liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre ise Omicron varyantının BNT162b2-Pfizer aşısı veya CoronaVac-Sinovac aşısı tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlardan kaçtığı sonucuna varıldı.
Japon uzmanlardan Omicron uyarısı: Delta’dan 4 kat daha bulaşıcı Japonya Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık yapan uzman kurulu, Covid-19'un Omicron veryantının Delta varyantından yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı olduğu söyledi, yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.