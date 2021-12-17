Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'li ilaç firması Novavax'ın lisansı altında Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Covovax (NVX-CoV2373) aşısının kullanımına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ, Covovax'ın acil kullanımına onay verildiğini duyurdu. Bu kararın, düşük gelirli ülkelerde daha fazla insanı aşılamak için devam eden çabalara büyük destek vereceği vurgulandı.

"AŞI EN ETKİLİ ARAÇ"

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao "Yeni varyantlar ortaya çıksa bile aşılar insanları ciddi hastalıkları ve Covid-19 kaynaklı ölümleri engellemek için en etkili araçlardan biri olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. DSÖ, bu kararıyla 9'uncu Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

Hindistanlı 3 yaşındaki çocuk Omicron mutasyonuna yakalandı Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocuğun koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşılarının son kullanma tarihi geçmedi Sağlık Bakanlığı, aşıların son kullanma tarihlerinin geçtiği yönündeki iddialara cevap verdi. Bakan Koca, böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını olabileceklerini duyurdu.