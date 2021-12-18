Türkiye Gazetesi

Tüm dünya Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya… Üstelik 0-5 yaş grubundaki çocukların aşı olmaması Omicron’da yayılımı hızlandırıyor. Bu yeni türün çocukları doğrudan hedef aldığının altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, anne babalara tavsiyelerde bulundu.

0-5 YAŞ GRUBUNDA ÇOK HIZLI YAYILIYOR

Küçük yaş grubunda yer alan çocuklarda henüz aşılama yapılmadığından bir diğer etkisi de yetişkinlere yayılmasında da etkili olması. Bu sebeple koruyucu aşı olmayanların çocuklardan uzak durması önemli. Koronadan farklı olarak çocukların %15’inde özellikle parmaklarda döküntü görülüyor. Bunu yetişkinlerde de gördüğümüz, ateş, vücut ağrısı, iştahsızlık ve baş ağrısı takip ediyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN DENGELİ BESLENME ŞART

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar koronavirüs başta olmak üzere diğer mikroorganizma ve hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasının temel sebebi ise yetersiz beslenmesidir. Bu noktada bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan beslenme hatalarını düzeltmek şarttır. Bunun için dengeli bir beslenme programı oluşturmalı, her besin grubundan azar azar yenmesi sağlanmalıdır. Öğün kesinlikle atlanmamalı, kahvaltıda iyi beslenmesi sağlanmalı, ara öğünlerde meyve tüketmeleri sağlanmalıdır.

Küçük yaş grubunda yer alan çocuklarda henüz aşılama yapılmadığından bir diğer etkisi de yetişkinlere yayılmasında da etkili olması.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRAN YULAF YEMEKLERE EKLENEBİLİR

Bağışıklık güçlendirme konusunda oldukça iddialı olan yulafı çocuklarınızın yemeklerine ekleyebilirsiniz. Yulaf kepeği çözünebilir lif olan beta-glukan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır. Aynı zamanda bağırsakların çalışmasını sağlar. Tek başına çok lezzetli olmayan bu besinleri sağlıklı atıştırmalıklarda kullanabilirsiniz. Ayrıca yoğurda eklenerek tüketilebilir.

DOĞAL PROPOLİS TERCİH EDİLEBİLİR

Arıların kovan içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlayan propolis doğal bir destektir. Bu noktada iki yaşından büyük çocuklarınız için doğal propolisi tercih edebilirsiniz. Propolisin içerisinde yoğun olarak bulunan flavanoitler, çok güçlü antioksidanlar olup bağışıklık sistemini destekler ve vücut direncinin yükseltilmesini sağlar.

ABUR CUBURDAN UZAK DURULMALI

Bu hassas dönemde abur cuburlardan olabildiğince uzak durmasını sağlayın. Çünkü bu gıdalar çocukların bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu noktada hazır paketli gıdaların ve yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin zararlarını çocuğunuza sabırla anlatın. Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar olarak ceviz, fındık ve badem verin.

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