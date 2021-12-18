Türkiye Gazetesi

Kelle paça çorbasının faydaları duyanları şaşırtıyor. Eğer hastaysanız ve eski enerjiniz bir an önce gelsin istiyorsanız kelle paça çorbasına beslenmenizde yer vermelisiniz. Her öğünde tüketebileceğiniz kelle paça çorbasının faydalarına gelin birlikte bakalım…

-Kelle paça çorbası, tam bir şifa deposu… İçerdiği vitamin ve minerallerle doğal antibiyotik etkisi gösterir ve bağışıklığı güçlendirir.

- Kelle paça çorbası, kolajen üretimine yardımcıdır. Hem kemik sağlığı hem de cilt sağlığı için gerekli olan kolajen kelle paçada bol miktarda bulunur.

-Kelle paça, kemik hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. İncinme, çatlak, kırık veya zedelenme gibi durumlarda kısa sürede iyileşme sağlar.

-İyi bir protein kaynağıdır. Kas gelişimi için tercih edilebilir. Vücudundaki kas kütlesinin artmasını isteyenler düzenli ve aşırıya kaçmadan paça çorbası tüketebilirler. Kelle paça çorbası aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine de yardımcı olur.

-Kansızlık gibi durumlarda mutlaka kelle paça çorbası düzenli olarak içilmelidir. Protein, antioksidan ve kolajen yönünden zengin olan bu çorba kansızlık problemine çare olur.

- Kilo alamama problemi yaşayan kişiler için de tavsiye edilir. İdeal kilosunun altında olup bir türlü kilo alamayanlar kelle paça çorbası içebilirler. Paça çorbasında bolca bulunan vitamin ve mineraller, sağlıklı kilo almaya yardımcı olur.

- Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için de tam bir şifa kaynağıdır. Saçlarında dökülme, cansızlık veya kopma gibi sorunları olanlar paça çorbasına beslenmelerinde yer vermelidir.

-Vücudu tepeden tırnağa yenileyen bir çorba olan kelle paça, göz sağlığı için de yararlıdır.

- Antioksidan özelliği bulunan kelle paça çorbası vücuttaki enfeksiyonu ve kötü bakterileri de kısa süre içinde temizler. İyileştirici yönüyle bilinir.

Kelle paça çorbasının faydaları duyanları şaşırtıyor. Eğer hastaysanız ve eski enerjiniz bir an önce gelsin istiyorsanız kelle paça çorbasına beslenmenizde yer vermelisiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kelle paça çorbasının yapımına başlamadan önce kelle 4-5 saat suda bekletilir. Daha sonra süzülerek düdüklü tencereye alınır. Üstünü geçecek kadar su eklenir. Kaynamaya başladıktan sonra kelle paça, düdüklü tencerede ortalama 30-40 dakika arasında pişer. Bu süre etlerin kemikten iyice ayrılması için yeterlidir. Kelle paçanın suyu bir kenara ayrılır. Süre sonunda tencereden kelle alınır, etleri didiklenir.

Küçük küçük doğranan bir miktar işkembe ayrı bir tencerede pişirilir, suyu süzülür. Derince bir başka tencereye 1 çorba kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı alınır. Yağ hafif kızınca 2 yemek kaşığı un eklenir ve eriyene kadar karıştırılır. Daha önce kenara ayrılan kelle paçanın suyu ilave edilir. Ardından didiklenen kelle paça ve işkembe eklenir. Çorba kaynayana kadar pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz konur.

Ayrı bir tavada az yağda 1 tatlı kaşığı toz biber kızdırılır, çorbaya eklenip güzelce karıştırılır. Pişen çorba ocaktan alınır. Arzuya göre servis aşamasında sarımsaklı sirkeli sos yapılarak sunulur. Sıcak sıcak servis edilir.

Koronavirüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı İçerdiği kollajen, mineraller ve vitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına korona virüs vakaları sonrası talep arttı. Aydın’da lokanta işleten Mehmet Nişancı kelle paça çorbasının ilk biten çorba olduğunu belirtti.

Türk mutfağından koronaya kelle paçadan sonra yeni reçete... Türkiye’de korona virüs vakalarının artması sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların tarhanaya ilgisi arttı. Uşaklı 50 yıllık tarhana üreticisi, tescilli lezzetlerden biri olan Uşak tarhanasının içerisinde bulundurduğu zengin besinler açısından tam da bu dönemde sıkça tüketilmesi gerektiğini kaydetti.