Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Diyet yapmak yerine beslenme tarzımızı kendimize uygun şekilde düzene sokmamız gerektiğini söyleyen Medikal Estetik Doktoru Dr. Emre Çiçek “Sağlıklı beslenme sadece bahar aylarında başlayıp yaza hazırlanma programı olarak değil, hayat boyu edinmemiz gereken bir alışkanlık olması gerekir” diyerek kilo vermek isterken yapılan hataları aktardı.

TAVSİYELERE KULAK VERİN

Bazı haftalarda diyet bozulmasa bile metabolizma hızının yavaşlaması sonucu kilo verilmez.

Her saat tartılmak strese sokacağı için metabolizmayı durma noktasına getirebilir.

Diyette mutlaka sebze, meyve tüketilmelidir. Kabukları soyulmamalıdır.

Alınan enerji harcanan enerjiye eşit olursa ne kilo alırız ne de veririz.

Diyet yaparken 1 veya 2 ince dilim tercihen çavdar ya da karabuğday ekmeği yenmelidir.

Öğün atlanmamalıdır.

Diyet yaparken haftada bir defa abartmadan kendimize ödül verebiliriz.

Saat 18.00’den sonra kalorili beslenmelerden uzak durulmalı.

Light ürünler kalorisiz diye abartılı tüketilmemeli.

Mutlaka yürüyüş yapmalı, günde 12.000 adım atmalısınız.

LİMONLU SU ÇARE DEĞİL

Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değil. Ancak bağırsakların az çalışması söz konusu olduğunda sabahları 2-3 kuru kayısı tüketip, üzerine ılık su içilebilir.

verdirdiği doğru değil. Ancak bağırsakların az çalışması söz konusu olduğunda sabahları 2-3 kuru kayısı tüketip, üzerine ılık su içilebilir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek de yanlıştır.

Yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak yanlıştır. Yemekten 45 dk önce su içmeyi kesmeli yemek sonrası 45 dk su içmemelisiniz.

Piyasada bulunan zayıflama çayları adı altında bazı bağırsaklarda gevşetici veya idrar söktürücü çayların kilo verdirdiğine inanılması yanlıştır. Bu tarz çaylar bağırsak veya böbrek hastalıklarına sebep olabilir.

Zayıflarken az su içmek yanlıştır. Günde kilonuzu 35 ml ile çarpıp çıkan miktar kadar su içmelisiniz.

Tümör değil yetersiz beslenme öldürüyor Hem hastalığın hem de tedavinin yan etkileri sebebiyle yeterli beslenemeyen kanser hastaları aşırı zayıflıyor. Dört kanser hastasından biri yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor.

Kalp hastalarına egzersiz tavsiyesi Düzenli egzersizin faydalarını açıklayan Dr. Kadir Polat, "Egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz tavsiye ediliyor" dedi.