Türkiye Gazetesi

Koronavirüs bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini gösteriyor. Salgına karşı geliştirilen aşılar milyonlara umut olurken, virüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bilim adamları, Güney Afrika’da mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini duyurmuştu. Korkutucu bir mutasyon profiline sahip olduğu açıklanan B.1.1.529 varyantına Dünya sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron olarak adlandırdı. Çok sayıda farklı mutasyonu barındırdığı açıklanan bu varyant, endişelerin artmasına yol açtı. Nitekim araştırmacılar Omicron varyantının daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini açıkladı.

Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Güney Afrika’da tespit edilen bu varyant şu an dünyanın bir numaralı gündemi olmuş durumda. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı bir açıklamada Omicron varyantının daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda yayıldığını ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacağını açıkladı. Öte yandan bu varyantın daha hızlı yayıldığı ancak hastalığın hafif seyrettiği biliniyor.

Çok sayıda farklı mutasyonu barındırdığı açıklanan Omicron varyantı endişeleriyor.

OMICRON’UN YENİ BELİRTİSİ

Öksürük, ateş, tat ve koku kaybı koronavirüsün en yaygın semptomları arasında görülüyordu. Ancak Omicron’un belirtilerinin farklılık gösterdiği açıklandı. Omicron varyantının görüldüğü hastalar boğaz ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerden şikayetçi. Öte yandan son yapılan bir açıklamada Omicron’un ‘gizemli’ bir belirtisi ortaya çıktı.

Koronavirüsün Omicron varyantına karşı dünya çapında önlemler alınmaya devam ederken, İngiliz basını Omicron’un ‘gizemli’ bir belirtisi olduğunu açıkladı. İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Güney Afrika’daki doktorlar ve epidemiyoglar, semptom olarak hastaların terleme yaşandığını ve bu belirtinin yalnızca geceleri ortaya çıktığını bildirdi. Omicron ile enfekte olan hastalar, gece uyudukları yer serin olmasına rağmen nevresim ve kıyafetleri ıslatacak kadar terleme problemi yaşıyor.

Avrupa’da Omicron alarmı: Tüm işletmeler kapanıyor Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Omicron, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle Avrupa ülkelerinde vaka sayalarında hızlı bir artış söz konusu. Özellikle vaka sayılarında ciddi bir artış olan Hollanda üst üste yasaklar ilan etmeye başladı. Yarından itibaren Hollanda’da tüm işletmeler kapatılıyor.

İlk kez kanıtlandı: Omicron’da görülen bu 5 belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un belirtilerini daha net anlamamızı sağlayabilecek bir araştırma yapıldı. Britanya’da yapılan çalışmaya göre Omicron varyantının soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterebileceği konusunda önemli ayrıntılar ortaya kondu.