Türkiye Gazetesi

Dünya yaklaşık iki yıldır pandeminin pençesinde. Koronavirüs ile ilgili ise her geçen gün yeni çalışmalar yapılıyor ve bilimsel yayınlar genişlemeye devam ediyor. Oregan Healt and Science Universiy’de yapılan çalışmada tam aşılı kişiler incelendi ve önemli bir sonuca ulaşıldı. Araştırmaya göre aşıları tam olup koronavise yakalananlar ‘süper bağışıklığa’ sahip oluyor.

ANTİKOR SEVİYELERİ DAHA YÜKSEK

Mirror’da yer alan haberde koronavirüse yakalananlar ile virüsü geçirmiş ve aynı zamanda aşılarını da olmuş iki grup karşılaştırıldı. İkinci grup yani hem aşı olmuş hem de koronavirüs atlatmış kişilerin antikor seviyelerinin 2000’den fazla olduğu açıklandı.

ABD'deki araştırmaya göre aşıları tam olup koronavirüse yakalananlar ‘süper bağışıklığa’ sahip oluyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Moleküler mikrobiyoloji ve bağışıklıkbilim profesörü Fikadu Tafesse, “Bu durum neredeyse süper bağışıklık” dedi. Çalışmaya göre tam olarak aşılandıktan sonra Covid ile enfekte olan kişiler daha sonra yüksek düzeyde antikorlara sahip olup ‘süper bağışıklık’ kazanıyorlar.

California Üniversitesi’nde görevli doktor Monica Gandhi de çalışma sonuçları hakkında önemli bir bilgi paylaştı: “Aşılamanın ardından geçirilen koronavirüs, yalnızca aşılanmış olanlara göre daha güçlü bağışıklık oluşturuyor.”



Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan son resmi açıklamada Omicron varyantının şimdiye kadar 89 ülkede görüldüğü açıklandı. Aynı zamanda bu varyantın görüldüğü bölgelerde vaka sayısının üç katına çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, aşıların Omicron üzerindeki etkisinin hala sınırlı olduğu ve bu konudaki verilerin yeterli olmadığı vurgulandı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi. Şahin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyuculuk sağladığını, ciddi hastalıkta bu oranın çok daha yüksek olacağını vurguladı.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı, yalnızca geceleri görülüyor Koronavirüs salgınında yeni ortaya çıkan varyant Omicron ile ilgili endişeler devam ederken, doktorlar bu varyantla enfekte olan hastalarda görülen yeni bir belirtiyi açıkladı.