Türkiye Gazetesi

Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu konuda, DSÖ'den endişeleri artıracak bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un Delta mutasyonuna nazaran daha hızlı yayıldığını söyledi. Ghebreyesus "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı deliller var" dedi.Direktör Ghebreyesus, Omicron'un aşılılara veya daha önce Covid-19'u atlatanlara da bulaştığını söyledi.

"ÇİN ARTIK AÇIK OLMALI"

Ayrıca Ghebreyesus, Çin'in Covid-19’un kökeniyle ilgili veri ve bilgiler konusunda daha açık sözlü olması gerektiğini ifade etti. Korona salgını sırasında DSÖ'nün mevcut 2005 Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ndeki kural veya yükümlülük eksiklikleri sebebiyle "birçok başarısızlık" olduğunu aktardı. Ghebreyesus "Kökenleri öğrenene kadar devam etmeliyiz. Daha fazla zorlamamız gerekiyor. Çünkü gelecekte daha iyisini yapmak için bu sefer olanlardan ders almalıyız" dedi.

Öte yandan, Omicron şu ana kadar 89 ülkede tespit edildi.

Omicron kabusu: Delta varyantının yerini alabilir Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı dünya genelinde pek çok ülkeye yayılmaya devam ediyor. Bu varyant hakkında bilgilendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, “Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi birkaç ay içerisinde vakaların yaklaşık yüzde 50’sinden sorumlu olabileceğini söyledi” dedi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi. Şahin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyuculuk sağladığını, ciddi hastalıkta bu oranın çok daha yüksek olacağını vurguladı.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı, yalnızca geceleri görülüyor Koronavirüs salgınında yeni ortaya çıkan varyant Omicron ile ilgili endişeler devam ederken, doktorlar bu varyantla enfekte olan hastalarda görülen yeni bir belirtiyi açıkladı.