Türkiye Gazetesi

İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı gündemden düşmüyor. Kısa sürede pek çok kişiyi endişelendiren varyantla ilgili bilim adamlarının çalışmaları sürüyor. Son olarak Avustralya’da yapılan bir araştırma dikkat çekti.

OMICRONA’A KARŞI NEREDEYSE HİÇ KORUMALARI YOK

Araştırma, Delta varyantına yakalanan hiç aşılanmamış kişilerin Omicron’a karşı neredeyse hiçbir koruma sağlamadığını açıkça ortaya koydu. Uzmanlar yaptıkları çalışmada Delta’dan kurtulan kişilerden kan alarak Omicron’a karşı test etti. Bu kişilerin antikor seviyeleri de ölçüldü. Yedi örnekten yalnızca biri Omicron varyantına karşı savaşan protein üretebildi.

SÜPER BAĞIŞIKLIK İÇİN TAKVİYE DOZ ŞART

Inssbruck Tıp Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Delta’dan kurtulan kişilerin zamanı geldiğinde takviye aşı yaptırdıkları takdirde Omicron’a karşı ‘süper bağışıklık’ geliştirdiklerini kanıtladı. Uzmanlar bu sonuçlara göre takviye aşıların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi.



Daha önce yapılan çalışmalar Omicron’un daha hafif olsa bile, vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinin hastanelerdeki kapasiteyi doldurabileceğini ortaya koydu.

OMICRON'DA HASTANEYE KALDIRILMA RİSKİ DAHA AZ

Daha önce yapılan bir araştırma ise Omicron vakalarının hastaneye kaldırılma riskinin daha az olduğunu kanıtladı. Londra Emperyal Koleji tarafından yapılan çalışmada, İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Covid-19 vakaları değerlendirildi ve 56 bin Omicron, 269 bin Delta vakası incelendi. Buna göre Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'inin "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'inin ise "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyduğu açıklandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Daha önce Britanya’da yapılan bir çalışma Omicron’un belirtilerini ortaya koymuştu. Araştırmada Londra’da varyanta yakalananların belirtileri gözlendi. Buna göre en çok görülen beş belirti boğaz ağrısı, burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı ve hapşırma olarak sıralandı.

Araştırmayla kanıtlandı: Omicron vakalarının hastaneye kaldırılma riski daha az Dünyada hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantıyla ilgili İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma’da Omicron varyantının, Delta varyantına oranla daha az hastaneye kaldırılmalara yol açtığı tespit edildi.

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.