Türkiye Gazetesi

Beyin ve omurilikte bulunan kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının tedavisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Japon bilim adamları hastalığa çare olacak bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.



Japonya'daki Yamagata Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan ilacın, fareler üzerinde denenerek ALS hastalarının hareket kabiliyetini düşüren anormal protein yığılmasını önlediği tespit edildi. Yetkililer, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan tedavi yöntemlerinin bulunmasına rağmen, geliştirilmekte olan yeni ilacın beyin ve omurilikte biriken proteinler üzerinde etki göstermesi nedeniyle türünün ilk örneği olduğunu duyurdu.



YENİ TEDAVİ UMUDU

Sinir hücrelerini öldürerek kas zayıflamasına neden olan ve yürüme, konuşma, yemek yeme, nefes alma zorluğuna yol açan ALS hastalığının, bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Yeni geliştirilen ilacın 2024 yılında insanlar üzerinde yapılacak klinik denemelerin ardından kullanıma sunulması halinde ALS tedavisinde yeni bir umut olması bekleniyor.



ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Motor nöronların kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlar. Henüz tedavi bulunmayan hastalık; hareket etmede, konuşmada, yutmada ve nefes almakta zorluğa neden oluyor. Bulaşığı olmayan ALS hastalığında genetik sebeplerin rol aldığı düşünülse de temel nedeni tam olarak bilinmiyor.

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