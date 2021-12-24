Türkiye Gazetesi

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), "Covid-19 Omicron Varyantı Tanımlanması Klinik, Korunma ve Aşıların Etkinliği" başlıklı çevrim içi toplantı düzenledi. Toplantıda uzmanlar hem Omicron varyantı hem de yerli aşı TURKOVAC ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İZOLASYON SÜRESİNİN UZATILMASINA İHTİYAÇ YOK

Prof. Dr. Murat Akova, son dönemde Omicron varyantıyla ilgili çalışmalara değinerek, aşıların bu varyanta karşı koruyuculuğunda düşüş yaşanabileceğini ancak hala koruyuculuğunu koruduğunu belirtti.

Omicron nedeniyle izolasyon süresinin uzatılıp uzatılmaması gerektiğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Akova, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını, çünkü bulaşıcılığın semptom sırasında veya semptomdan sonraki 2 gün içinde gerçekleştiğini, daha sonra azaldığını ifade etti.

TURKOVAC İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'i geliştiren Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Ögretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC'ı geliştirme sürecine ilişkin deneyimlerini anlattı.

Özdarendeli, 11 Mart 2020'de ilk Covid-19 vakaları görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini söyledi.

Virüsün çok hızlı şekilde izole edildiğine ve preklinik çalışmaların hızla ilerlediğine işaret eden Özdarendeli, bu süreçte üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin önemli olduğunu, üç paydaş olmadan bu tür çalışmaların belirli noktalara ulaşamayacağını kaydetti.

Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğine dikkati çeken Özdarendeli, "Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor, rapel dozları devam ediyor. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da bu araştırmalar devam edecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC'ı geliştirme sürecine ilişkin deneyimlerini anlattı.

YERLİ AŞI YÜZDE 100 KORUYUCU

Aşının etkinliği ve bundan sonraki hatırlatma dozlarının TURKOVAC ile yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları da cevaplayan Özdarendeli, "Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, aynı zamanda transgenik farelerde de deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık" dedi.

Prof. Dr. Selim Badur da salgından neler öğrenildiğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu süreçte küreselleşme, ekolojik özellikleri dikkate alma, doğaya saldırı gibi teorik pek çok konunun ete kemiğe büründüğünü aktardı.

AŞIYI GELİŞTİRENLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirmişti. TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması töreni dün yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda düzenlenen törene canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

İLK SEVKİYATI YAPILDI

Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara’ya yapıldı. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara’ya yola çıktı. Aşılar önümüzdeki günlerde ise Türkiye’nin diğer bölgelerine gönderilecek.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı Acil kullanım onayının ardından seri üretime geçen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Ve İlaç Deposu’na yapıldı. Aşıların analizleri tamamlandıktan sonra yurt içine dağıtımı yapılacak.

Turkovac aşı maliyetini yüzde 50 düşürecek Yerli aşı Turkovac sayesinde Covid-19 aşı ithalatı azalacak, Afrika ile dostluğumuz pekişecek. Turkovac, hepatit gibi diğer aşı çalışmalarını da tetikleyecek.