Türkiye Gazetesi

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, açıklamalarda bulundu. Kara, aşının Türkiye'nin yetişmiş insan gücüyle üretiminin ve seri kullanım aşamasına getirilmesinin çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Aşıların seri üretiminin yapılmasının çok kolay bir iş olmadığını vurgulayan Ateş, "Bugün Covid-19 aşısı, yarın ihtiyaç duyulduğunda bir başka aşı da artık ülkemizde üretilebilecek. Önümüzdeki dönemde artık neredeyse çıkacağına emin olduğumuz, ortaya çıkacağı kesin olarak bildiğimiz yeni pandemilerde de ülkemizde aşının tekrar üretilebilmesi çok değerli. Aşının hızla bizim ülkemizde ve dünyadaki diğer ülkelerde de kullanılabilir olmasının sağlanması açısından yerli ve seri üretim önem taşıyacaktır. Bunlar çok mühim adımlardır" diye konuştu.

YERLİ AŞI OLDUKÇA ETKİN VE BAŞARILI

Aşıda tereddüt yaşayanlar için TURKOVAC'ın kolaylaştırıcı bir faktör olacağına inandığını belirten Ateş, yerli ve milli olarak Türkiye'de üretilmesinin de aşı yaptırmayanların kaygılarını azaltabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kara, kullanılan tüm aşıların koruyuculuğunun bulunduğunu hatırlatarak, TURKOVAC aşısının da oldukça etkin ve başarılı olduğunun kanıtlandığını anlattı.

Virüsten korunmanın temel yolunun aşıdan geçtiğini anımsatan Kara, "TURKOVAC aşısı da artık çok büyük bir avantaj, vatandaşımızın özellikle aklındaki soruları çözme noktasında artı bir değeri olacaktır. Bizim o bakımdan aşılarımıza sahip çıkmamız, zamanı geldiğinde mutlaka ve mutlaka hatırlatma dozunu olmamız lazım" dedi.

VATANDAŞLARA TURKOVAC İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin salgına karşı çok önemli bir buluşa imza attığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına destek olması lazım. Özellikle bundan önce aşı olmamış kişiler eğer aşı olacaklarsa TURKOVAC'ı seçerlerse ülkemize ve bize çok büyük destek sağlamış olurlar. Hatırlatma dozlarında da TURKOVAC seçildiğinde yine yardımcı olmuş olurlar. Ön verilerimiz aşının etkinliğini ve güvenliğini gösteriyor ama bizim bunu daha da geliştirmemiz, daha fazla kuvvetli hale getirmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımızdan daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2021'de yerli aşı Turkovac için "Acil Kullanım Onayı" başvurusunun yapıldığını açıkladı.

YERLİ AŞI YÜZDE 100 KORUYUCU

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının Omicron'a karşı henüz etkilerinin bilinmediğini söyleyerek, Alfa ve Delta varyantları için yapılan deneylerde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu ispatladıklarını söylemişti. Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğine dikkati çeken Özdarendeli, "Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor" diye konuştu.

AŞININ İLK SEVKİYATI YAPILDI

Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara’ya yapıldı. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlanacağını açıklamıştı. Aşılar önümüzdeki günlerde ise Türkiye’nin diğer bölgelerine gönderilecek.

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC yüzde 100 koruyucu Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının Omicron'a karşı henüz etkilerinin bilinmediğini söyleyerek, Alfa ve Delta varyantları için yapılan deneylerde ise TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu ispatladıklarını söyledi.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı Acil kullanım onayının ardından seri üretime geçen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Ve İlaç Deposu’na yapıldı. Aşıların analizleri tamamlandıktan sonra yurt içine dağıtımı yapılacak.