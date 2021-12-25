Türkiye Gazetesi

Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun ispatlanmasıyla "Acil Kullanım Onayı" verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın güvenilirliği ile ilgili bir şüphe olamayacağını söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca “Bu aşı 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor" dedi.

Türkiye’nin 50 yıl sonra ürettiği ilk aşı olan Turkovac’tan sonra Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi ile diğer aşıların üretiminde de söz sahibi olacağımızı ifade eden Koca, “Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dâhil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem AR-GE’si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz. Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bütün milletimizin başarısı” dedi.

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC yüzde 100 koruyucu Seri üretimine başlanan yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ın klinik çalışmaları ve hatırlatma dozuna ilişkin faaliyetler sürüyor. Aşıyı geliştiren profesör, ilk sonuçlara göre yerli aşının tam koruma sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara: Vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına destek olması lazım Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı için vatandaşlardan destek istedi. Kara, ülkemizde üretilen TURKOVAC’ın aşı yaptırmayanların kaygılarını azaltacak nitelikte olduğunun da altını çizdi.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı Acil kullanım onayının ardından seri üretime geçen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Ve İlaç Deposu’na yapıldı. Aşıların analizleri tamamlandıktan sonra yurt içine dağıtımı yapılacak.