Türkiye Gazetesi

16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Koca:"Hayırlı olsun. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum."

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN AÇIKLAMIŞTI

ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada, “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

20 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağı açıklanmıştı.