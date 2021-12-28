Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Koronavirüsün Omicron varyantı, Covid-19'un ateş, kalıcı baş ağrıları ve koku veya tat kaybı gibi klasik belirtilerine sebep olurken, aynı zamanda bildiğimiz soğuk algınlığı belirtileriyle de ortaya çıkabiliyor.

İngiltere'nin ZOE Covid izleme uygulamasına kaydedilen en yaygın beş belirti, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı. Bu belirtiler soğuk algınlığında da görüldüğü için soğuk algınlığı ve Covid-19 enfeksiyonu birbirine karışıyor. Ancak, King's College London'da genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, Omicron’la enfekte olan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma da görüldüğünü belirterek bu semptomların aşılarla tam korunma sağlanmış ve hatta takviye aşılarını da tamamlamış kişilerde de görüldüğünü ifade etti.

Bakanlık illeri ve vaka oranlarını tek tek açıkladı: İddialara Omicron haritası ile cevap Ülkede Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, bugüne kadar İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'da Omicron vakaları görüldüğünü duyurdu.

Delta ve Omicron birleşti! İşte yeni varyant: Delmicron Bütün dünyaya hızlı yayılan Delta ve Omicron varyantı, güçlerini birleştirip Delmicron'u oluşturdu. Peki, Delmicron nedir, belirtileri nelerdir?

Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Şiddetli gece terlemeleri Omicron varyantı birçok ülkede görülmeye başladı. Türkiye’de de tespit edilen omicron varyantına ilişkin yeni yapılan çalışmalarda bilinen semptomlarının arasında bir yenisi eklendi.