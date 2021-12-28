Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Omicron varyantının Avrupa ve İngiltere’de rekor enfeksiyon seviyelerine ulaştığı bu dönemde uzmanlardan yılbaşı uyarısı geldi. Bu yıl da kalabalık eğlence mekânları ve ev toplantılarından uzak durulması gerektiğini söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Covid-19 salgınının özellikle Omicron sebebiyle tekrar pik yapmaya başladığı bir dönemde herkesin yeni yıla çekirdek aile yapısıyla birlikte kendi evinde girmesini tavsiye ederim. Aksi takdirde ocak ayının ikinci haftasında sağlık sistemini zorlayacak bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

VİRÜSÜ HAFİFE ALMAYIN

Sağlık Bakanı’nın Türkiye’de Omicron vakalarının yüzde 10’a ulaştığını açıkladığını hatırlatan Prof. Dr. Ertuğrul, “Omicron diğer bütün varyantlardan farklı olarak çok daha hızlı bulaşıyor. Hong Kong’da yapılan bir çalışma 70 kat daha hızlı bulaştığını gösteriyor. Korunma tedbirlerine uyulmadığı takdirde görülme sıklığı katlanarak artıyor. İngiltere’de yüzde 80 hâkim varyant hâline geldi. Kişisel korunma tedbirlerini almadığımız takdirde bizde de katlanarak artacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Toplumda insanların artık virüs bitmiş gibi davrandığında dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul, “Önümüzde bir yılbaşı eğlenceleri tehlikesi var. İki yıldan bu yana devam eden pandemi yüzünden vatandaş ‘artık yeter yorulduk’ diyerek evlerde kalabalık yılbaşı buluşmaları ya da dışarıda yılbaşı etkinlikleri planlıyor. Her gün Covid hastası tedavi eden ve hayatlarını nasıl kaybettiklerini gören bir hekim olarak, bu yıl da yeni yıla çekirdek aileleriyle girmelerini, yeni yıla giriyoruz diye çok iyi tanımadıkları kişilerle bir araya gelmemelerini tavsiye ediyorum. Virüsü hafife almayın” diye konuştu.

ASIL TEHLİKE AŞILILAR

Omicron varyantının aşılı kişilerde daha hafif seyrettiğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul "Aşılı olan kişilerin hastalığı hafif geçirdiğini genellikle hastaneye yatmadığını biliyoruz. Ama ülkemizde ne yazık ki aşı oranları istediğimiz seviyelerde değil. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı iki doz aşılı olanları yüzde 60 seviyesinde açıklasa da, sığınmacıları ekler, iki doz inaktive virüs aşısı olan Sinovacları da çıkarırsak koruma sağlanmış olanları gerçek oran yüzde 55’ler civarında. Yani yüzde 40-45 gibi geniş bir nüfusumuz ne yazık ki hastalığa karşı tam bir koruma altında değil" dedi.

"Aşılıların kendileri ağır hastalıktan korunsa bile Omicron varyantını alıp çevrelerine bulaştırabiliyor" diyen Ertuğrul, "Bu yüzden iki doz aşı olmuş ve tam koruma sağlanmış kişilerin ‘Nasıl olsa bana bir şey olmaz’ diyerek toplum içinde rahat hareket etmeleri, kendileri hastaneye düşmese de toplumdaki yüzde 40-45’lik kesimi risk altına atıyor. Bu yüzden sosyal sorumluluk gereği kalabalık yılbaşı eğlencelerini iptal edin" diye konuştu.



DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İptal edilen bir etkinlik, iptal edilen bir hayattan daha iyidir" dedi.

AŞI OLMAYANLARI DELTA KADAR AĞIR HASTA EDİYOR

Yurt dışından gelen verilere göre Omicron varyantının vaka sayılarını artırmasına rağmen Covid-19’dan ölüm oranlarının düşük görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bu bilgilerin toplumu yanıltmaması gerektiğini belirterek “Omicron’un yayıldığı ülkeler, şu anda koruyucu aşı oranlarının yüksek olduğu İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD gibi ülkeler. Bu ülkelerde varyantın aşıya bağlı olarak hafif geçmesi söz konusu olabilir. Ancak aşısızlarda neredeyse Delta varyantının klinik tablosuna benzer şekilde gelişiyor" dedi.

Bu kişilerde hastaneye yatışların ve yoğun bakım oranlarının yüksek olduğunu beliryrn Ertuğrul, "O yüzden henüz net bir şekilde Omicron varyantı eski varyantlardan daha az hastalık tablosu oluşturuyor diyemiyoruz. Özellikle toplumumuzda koruyucu aşı oranlarının yeterince yüksek olmadığı dikkate alınırsa Omicron tehlikesine karşı hazırlıklı olmak, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İPTAL EDİLEN ETKİNLİK, İPTAL EDİLEN HAYATTAN İYİDİR"

Dünya Sağlık Örgütü de karantina tedbirlerine ihtiyaç duyulmaması için yılbaşı kutlamalarının kısıtlanmasını istedi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus “Hepimiz bu salgından bıktık, hepimiz arkadaşlarımızla ve ailemizle vakit geçirmek istiyoruz ve normale dönmek istiyoruz. Ancak iptal edilen bir etkinlik, iptal edilen bir hayattan daha iyidir. Şimdi iptal edip sonra kutlamak, şimdi kutlayıp sonra üzülmekten daha iyidir” dedi.

Bakanlık illeri ve vaka oranlarını tek tek açıkladı: İddialara Omicron haritası ile cevap Ülkede Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, bugüne kadar İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'da Omicron vakaları görüldüğünü duyurdu.

Koronavirüs gözleri etkiliyor, bu belirtilere dikkat! Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, göz sağlığını da tehdit ediyor. Koronavirüs geçirenlerde görme kaybı görülebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Abdullah Özkaya, hastalığı atlatanların tedavi gördükten sonra mutlaka göz kontrolünden geçmesini tavsiye ediyor.

Belirtileri karıştırılıyor: Soğuk algınlığı değil koronavirüs olabilirsiniz İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, soğuk algınlığı ile koronavirüs arasındaki bağ incelendi. Araştırmada, iki durumun karıştırıldığı, soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının koronavirüse yakalandığı tespit edildi.