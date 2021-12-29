Türkiye Gazetesi

Ağız yarası; dil, dil altı, damak ve yanakların iç kısımlarında görülebilir. Sıcak bir şeyler tüketildiğinde ya da yanlışlıkla yanağı ısırma sonrasında görülebilir. Öte yandan uçuk şeklinde virüslere bağlı olarak da görülebilir. Ağız yaralarına vücut direncinin düştüğü dönemlerde, hastalıkların arttığı zamanlarda daha çok rastlanır.

AĞIZ YARASI İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağız yaraları genellikle doğal tedavi yöntemleriyle iyileştirilebilir. Ancak doğal yöntemlerle geçmeyen ağız yaralarının tedavisinde antibiyotik ya da antiviral ilaçlardan faydalanılabilir. İşte, evde ağız yarasına iyi gelen doğal tedavi seçenekleri…

KARBONAT

Ağızda çıkan yara ve aft için sıklıkla karbonat kullanılır. Karbonat iltihapları azaltan etkisiyle hem ağız yaralarını iyileştirir hem de ağrıları dindirir. Bir çay kaşığı karbonat ile yarım çay bardağı suyu karıştırıp macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu karışımı lezyonların üzerine sürün ve birkaç dakika bekleyin, ardından temiz suyla ağzınızı çalkalayın.

TUZ

Tuzlu suyla gargara yapmak ağız yaralarını geçirir, ağrıları dindirir. Tuz aynı zamanda geçmeyen aft tedavisinde de etkilidir. Yarım bardak ılık suda bir çay kaşığı tuzu eritip düzenli olarak günde birkaç defa gargara yapmak ağız yarasına iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara yakalanan çocukların ağız çevresinde ve içinde de ağız yarası çıkabilir.

KARAFİL YAĞI

Karanfil yağının ağrıları dindirici etkisi vardır. Geçmeyen ve ağrılı aftlarda, birkaç damla karanfil yağını pamuğa damlatıp yaranın üzerine uygulayabilirsiniz.

ADA ÇAYI

Ada çayı, bilinen en eski mikrop öldürücüler arasında yer alır. Ağız yaralarının tedavisinde kolay ulaşılabilir olma özelliğiyle kolaylık sağlar. Sıcak suda demlenen ada çayı hafif ılıyınca gargara yapılmalıdır. Ada çayı ile yapılan gargara hem ağız hijyeni için faydalıdır hem de iltihaplanmayı azaltarak ağrıların geçmesini sağlar.

ALOE VERA

Aloe vera bitkisinin içinde bulunan jel ağrıyı azaltır, iyileşme sürecini hızlandırır. Bu jel aynı zamanda çatlamış dudakların nem kazanmasında da etkilidir.

Tekrarlayan ağız yaraları behçet hastalığı habercisi Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından bulunduğu Behçet hastalığının ağızda tekrarlayan yaralarla ortaya çıktığı bildirildi.

Ağız yaralarınız tekrarlıyor mu? Birçoğumuzda zaman zaman rastlanan aft ve uçukların masum olmadığı konusunda uzmanlar uyarıyor.