Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından Ankara Şehir Hastanesine giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yaptırdı. Bakan Koca'ya bilim kurulu üyeleri de eşlik etti.



BAKAN KOCA: BU AŞI TARİHİ BAŞARI

Bakan Koca aşı olduktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşıyı hayatını kaybedenlere adıyorum. Son 50 yıldan sonra hücreden başlayıp üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce verem aşısı üretilmişti. 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bu aşının tarihi başarı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu Turkovac'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. Yarından itibaren bütün vatandaşlarımız şehir hastanelerinde turkovac aşısı yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

Tarih belli oldu: TURKOVAC aşısında randevular açılıyor Yerli aşı TURKOVAC’ta beklenen haber geldi. Aşının acil kullanım onayı geçtiğimiz günlerde alınmıştı, önümüzdeki haftadan itibaren ise toplumsal bağışıklama programına dahil edileceği açıklandı.

Son kontroller yapılıyor: TURKOVAC aşı randevuları bu hafta açılacak Acil kullanım onayı alan yerli aşı TURKOVAC için aşı randevuları tarihleri netleşti. Yapılan son kontrollerin ardından aşıların hastanelere dağıtımının bu hafta yapılması ve yine bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.

TURKOVAC’ta hatırlatma dozu antikoru beş kat artırıyor Omicron varyantının hızla yayılmasıyla zamanında yapılan hatırlatma dozunun önemi arttı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yapıldığında antikor seviyesinin 4-5 kat artacağına dikkat çekti.