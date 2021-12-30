Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un Çin'in Wuhan kentinde patlak vermesinin ikinci yılı dolayısıyla DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, açıklamasında koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında önemli açıklamalar yaptı.

VAKALAR TSUNAMİ ETKİSİ OLUŞTURABİLİR

Ghebreyesus, tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantının, bulaşıcı olması, Delta varyantı ile aynı anda dolaşımda olması ve yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu vurguladı.

DSÖ Direktörü, "Omicron'un daha hafif veya daha az şiddetli olduğuna ilişkin devam eden birtakım açıklamalar (rivayetler) var. Fakat diğer yandan Omicron'u hafife alıyoruz. Dolayısıyla bu tehlikeli olabilir. Çünkü, yüksek bulaşma hızı nedeniyle, bulaş, hastaneye yatışları ve ölümleri artırabilir. Bunu zaten söyledik ve bunu görüyoruz" uyarısını yaptı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi tehlikeli bir Covid-19 vakaları tsunamisi ortaya çıkarabilir.”

AŞI OLMAYANLAR DİKKAT!

Omicron'un hızla yayılmasının hâlihazırda bitkin düşen sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını ve sağlık sistemlerinin çökmenin eşiğine getirebileceğine işaret eden Ghebreyesus, bu durumun ekonomi üzerinde de olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Ghebreyesus, covid-19 aşılarının önemine işaret ederek aşılanmamış kimselerin her iki varyanttan da ölme riskinin aşılanmış kişilere göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

SALGINI SONA ERMESİNİN ANAHTARI

2022 yılının, salgının akut aşamasının sona erdirileceği bir yıl olabileceği konusunda hala iyimser olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, Covid-19 aşılarının ülkelere adil dağıtımı çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, aşı eşitsizliğini gidermenin salgını sona erdirmenin anahtarı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Tüm insanlığı, 2022 Temmuz başına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine destek vermeye davet eden Ghebreyesus, "Geri sayım şimdi başlıyor. Bu kampanyayı birlikte yürütürsek gelecek yıl bu zamanlar hepimiz çok daha iyi bir yerde olacağız" ifadesini kullandı.



Dikkat çeken araştırma: Omicron'un ilk işareti açıklandı Omicron varyantı hızla yayılırken uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Omicron varyantının enfekte olan kişiler tarafından kolayca saptanabileceği belirtildi.