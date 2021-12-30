Türkiye Gazetesi

Avustralya’daki araştırmacılar, Alzheimer hastalığını neyin tetiklediğini tespit etti. Adelaide Üniversitesi akademisyenleri, Alzheimer ile bağlantılı genetik mutasyonların zebra balıklarını nasıl etkilediğini inceledi. DNA değişikliğine maruz kalmış balıkların beyin hücrelerinin daha az oksijen kullandığı, bunun da beynin düzgün çalışması için yeterli enerji üretmediği belirlenen araştırmaya göre bazı genler, beyin hücrelerinin enerji üretme şeklini bozuyor ve beynin bozulmasına katkıda bulunuyor.

BEYİN HÜCRELERİ DAHA AZ OKSİJEN KULLANIYOR

Fareler üzerinde yapılan deneylerde de aynı sonuç alındı. Araştırmaya liderlik eden Dr. Karissa Barthelson, “Ekip olarak insanlarda Alzheimer’a ilk olarak neyin yol açtığını bulduğumuz kanaatindeyiz. Enerji üretimi, özellikle beyin gibi oldukça aktif organlarda, diğer tüm işlevleri destekleyen en temel hücresel aktivitedir. Oksijen kullanımı ve enerji üretiminde neyin yanlış gittiğini anlayabilirsek, hastalığı başlamadan durdurmanın yollarını bulabiliriz” dedi. Barthelson, bu keşfin yaşlanan nüfus için muazzam faydalarının olacağını ifade etti.

Alzhemiri tetikleyen fazla hijyen İngiliz araştırmacılar alzheimer ve hijyen arasında ilginç bir bağ kurdu.