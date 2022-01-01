Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşın Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan milli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili olduğu öğrenildi.

ALFA VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yerli aşıya vatandaştan büyük ilgi: TURKOVAC aşısını bekliyorduk Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC için randevu sisteminin açılmasının ardından yerli aşı şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar TURKOVAC’a yoğun ilgi gösterdi.

TURKOVAC randevuları başladı Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevu sistemi açıldı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı uygulanmaya başlandı.

Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Koca, bugünden (30 Aralık) itibaren, Turkovac'ın tüm şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini söyledi.