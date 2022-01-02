Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüsün son varyantı olan Omicron’un bulaşıcılığının daha yüksek olduğu konusunda ABD’li bilim adamları uyardı. Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.



“OMICRON HIPER BULAŞICI “



Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların Omicron varyantıyla geçerliliğini yitirdiğini söyledi ve Omicron varyantının “hiper bulaşıcı hale geldiğini” söylerine ekledi.



Dr. Reiner, Omicron varyantının çok kısa süreli bir görüşmeyle veya maskeyi çok az indirmekle bile bulaşa neden olduğunu söyledi



Reiner eski bilgileri güncelleyerek, daha evvel virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin artık olduğunu söyledi.

ABD’de vaka sayılarındaki artış nedeniyle 26 üniversitede ikinci dönemde eğitimler çevrimiçi devam edileceği açıklandı.



26 EYALETTE ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME DÖNÜYOR

Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini açıkladı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka rekorları kırılmıştı.



Bilim insanları, yeni önlemler alınması gerektiğini aksi halde önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.



Bakan Koca 5 maddede anlattı: Omicrona karşı ne yapmalı? Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiğini 5 maddede sıraladı. Bakan Koca, omicron kaynaklı vaka sayısının en çok İstanbul'da arttığını belirterek, daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da olduğunu, son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı gerçekleştiğini duyurdu.

Omicron, Fransa’da baskın mutasyon haline geldi Fransa’da artışa geçen Covid-19 vakalarında Omicron’un baskın mutasyon olduğu açıklandı.