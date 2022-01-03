Türkiye Gazetesi

İsrail’de bilim dünyasını şaşırtan bir gelişme yaşandı. İsrail’de görevli bilim adamları ve doktorlar, nadiren görülen grip-koronavirüs vakasının ülkede ilk kez hamile bir kadında ortaya çıktığını belirtti. 'Flurona' adı verilen bu yeni çift enfeksiyon durumuna dünyada ilk kez rastlandı.

NEFES ALMADA ZORLUK ÇIKARIYOR

Petach Tikva kentinde bir hastaneye giden hamile kadın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Doktorlar, kadının aynı anda gribe yakalandığını da tespit etti. Bilim adamları iki hastalığa da aynı anda yakalanmanın hastalığın seyrini nasıl etkileyeceğini takip ederken, hamile kadının doktorları İsrail basınına bir açıklama yaptı.

Profesör Arnon Vizhnitser, “Hastaneye gelir gelmez grip ve koronavirüs testi yapıldı, ikisi de pozitif çıktı. Hatta daha sonra tekrar kontrol ettik. Her iki hastalık da aynı. İkisi de virüs ve ikisi de üst solunum yoluna saldırdığı için nefes almada zorluk çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Bu durum virüslerin aynı anda bir kişide bulunabileceğini kanıtlamış oldu.

Profesör Vizhnitser, ülkede grip olan hamile hasta sayısında giderek bir artış yaşandığını da vurguladı.

Uzmanı uyardı: Influenza, koronavirüs vakalarını bile geçti Kasım ayından bu yana alerjik hastalıkların devam ettiğini, şu an ise influenza virüsünde patlama yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, gribal enfeksiyonların koronavirüsün önüne geçtiğinin altını çizdi.

Nedeni araştırmalarla kanıtlandı: Omicron neden daha az ölümcül? Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi olan Omicron’un çok hızlı yayılmasına rağmen daha az öldürücü olmasının sebebi araştırmalarla kanıtlandı. Son yapılan araştırmalara göre Omicron varyantı akciğerlerden çok boğazı etkiliyor. Uzmanlar “Bu durum, yeni varyantın neden daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olduğunu açıklayabilir” dedi.