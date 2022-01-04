Türkiye Gazetesi

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni araştırmalara göre, koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair güzel haberler paylaştı.

PANDEMİ İKİ AY İÇİNDE BİTEBİLİR



Krause, Omicron’da hastaneye yatış riskinin Delta varyantının yarısı kadar olduğunu vurguladı. Bu durumun ise Covid-19 pandemisinin sonunu getirebileceğini, salgının iki ay içinde bitebileceğini aktardı.

Krause, sonuçların iki ay içinde daha net görülebileceğini ve enfeksiyonun ortadan kalkarak normal hayatımıza dönebileceğimizin de mümkün olduğunu söyledi.



VAKA YÜKSELİŞİ SON BULACAK



Omicron'un salgının sonunu getirebileceğini söyleyen Krause, "Çalışmamıza göre, Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak, yükseliş durduğunda, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız” şeklinde konuştu.



TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANACAĞIZ



Öte yandan Türkiye dahil birçok ülkede artışa geçen Omicron varyantının son derece bulaşıcı olduğunu aktaran Krause, yeni varyantın Delta’dan daha hafif görüldüğünü, bu nedenle ciddi belirtiler göstermediğini söyledi. Daha fazla insanın Omicron varyantıyla enfekte olacağını belirten Krause, tüm bunların sonucunda ise toplumsal bağışıklığın kazanılacağını vurguladı.

Omicron’un, ilk olarak 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’da görüldüğü açıklanmıştı.

“PANDEMİNİN SONU GÖRÜNÜYOR”

Diğer taraftan, Aarhus Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başhekimi Prof. Dr. Lars Ostergaard ise 1 Ocak'ta yaptığı yorumlarda pandeminin sonunun göründüğünü söylemişti.

Ostergaard, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Koronavirüse veda edeceğimizi asla düşünmüyorum. Ancak popülasyonda iyi bir bağışıklık olacak. Hem yeni aşılar nedeniyle hem de insanlara bulaştığı için bağışıklık kazanacağız. Covid-19, özellikle kış aylarında geldiğini bildiğimiz enfeksiyonlardan biri olarak kalabilir.”

2021 felaketler yılı: Pandemi altında geçen koca bir sene Türkiye, sokağa çıkma yasağı sebebiyle 2021’in yarısını evde geçirdi. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde meydana gelen orman yangınları, müsilaj ve sel baskınları yüreklerimizi yaktı.

Omicron varyantı çocukları daha fazla etkiliyor Omicron varyantı, birbirleriyle yakın temas etmeleri ve aşısız olmaları sebebiyle çocuklar arasında daha fazla yayılıyor. Enfeksiyon hafif geçse de çocukları Covid-19’dan sonra görülebilen ve hayatı tehdit eden MIS-C enfeksiyonu bekliyor.