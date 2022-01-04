Türkiye Gazetesi

ABD hükümeti koronavirüsün insanlar arasında yayılmasını durdurmak için çalışırken, vahşi yaşam yetkilileri virüsün beyaz kuyruklu geyiklere nasıl bulaştığını anlamaya çalışıyor. Uzmanlar, bu yabani hayvanların nasıl COVID kaptığını kesin olarak bilmese de tahminleri var…

Virüsün insan dışkısında ve atık sularda bulunduğu daha önce kanıtlanmıştı. Bu nedenle araştırmacılar, ak kuyruklu geyiklerin atık suları içtiğini düşünüyor.

GEYİKLERİN ÇOĞU POZİTİF

ABD'nin Illinois, Michigan, New York, Pensilvanya, Iowa ve Ohio eyaletlerinde ak kuyruklu geyiklerin enfekte olduğu bulundu. Üstelik Iowa'nın farklı bölgelerindeki ak kuyruklu geyiklerin yüzde 80'inden fazlası; Michigan'dakilerin ise yüzed 67'sinden fazlası pozitif.

Uzmanlara göre bulgular, yaban hayatında SARS-CoV-2 yayılımının ciddiyetini gösteriyor. Araştırmacılar, insanlardan hayvanlara bulaşan virüsen daha sonra yeni mutasyonlar geliştirerek yeniden insanlara bulaşmasından endişe duyuyor.

Bu arada, insanlardan hayvanlara geçen koronavirüs vakaları daha çok hayvanat bahçeleri ya da evcil hayvanlar gibi insanlarla birebir temas halindeki ortamlarda bulunuyor. Bu nedenle, bilim insanları yaban hayatına da sıçrayan bulaş oranına dikkat çekiyor.

VİZONLAR KORONAYA YAKALANDI

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl pek çok ülkede vizonlarda koronavirüs tespit edildi. Danimarka, kürk için yetiştirilen 17 milyondan fazla vizonu öldürmesiyle dünya kamuoyunda tepki çekmişti.

Doktorlar bile şaşkın: Aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalandı Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alınmasına rağmen İsrail’de vakalar oldukça artarken, ülkede bilim dünyasını endişelendiren bir olay yaşandı. Uzmanlar, ilk grip-koronavirüs vakasının hamile bir kadında görüldüğünü açıkladı.

Uzmanı uyardı: Influenza, koronavirüs vakalarını bile geçti Kasım ayından bu yana alerjik hastalıkların devam ettiğini, şu an ise influenza virüsünde patlama yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, gribal enfeksiyonların koronavirüsün önüne geçtiğinin altını çizdi.