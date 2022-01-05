Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı İsrail’de geçtiğimiz günlerde pek çok kişiyi endişelendiren bir vakaya rastlandı. Uzmanlar, ilk Covid-19 ile grip virüsünün aynı anda hamile bir kadında görüldüğünü söyledi. 'Flurona' adı verilen bu yeni çift enfeksiyon durumuna dünyada ilk kez rastlandı. Prof. Dr. Oğuztürk, bu vakaya ilişkin açıklamalarda bulundu, farklı ülkelerde de bu tür vakaların önceden bildirildiğini söyledi.

ÇİFT ENFEKSİYON: GRİP VE COVID-19 BİR ARADA

Kış mevsiminde hem gribin hem de Covid-19'un yaygınlaştığına dikkati çeken Oğuztürk, bu dönemde bazı vakalarda grip ve Covid-19'un birlikte görülebileceğini söyledi.

Oğuztürk, "Covid-19 hastalığının Vuhan'da ilk kez ortaya çıkmasından kısa süre sonra yapılan bazı çalışmalarda, koronavirüslerin başka mikroorganizmalar ile tek kişide hastalık yaptığı ortaya koyuldu. Koronavirüs, influenza virüsüyle veya başka bir virüs ya da bakteriyle aynı anda tek kişide hastalık oluşturabiliyor" diye konuştu.

FARKLI ÜLKELERDE BU TÜR VAKALAR BİLDİRİLMİŞTİ

Tek hastada, Covid-19 ile başka bir virüsün aynı anda görülme oranının bilimsel çalışmalara göre yüzde 2 ila yüzde 16 arasında değiştiğini aktaran Oğuztürk, "Ortalama yüzde 5 oranında, birden fazla mikroorganizmanın tek kişide hastalık yapma durumu söz konusu" dedi.

Oğuztürk, İsrail'deki vakanın dünyada ilk olmadığının altını çizerek, "İsrail'deki Flurona vakası, İsrail için ilk vaka olabilir ama dünyada Covid-19 hastalığı ortaya çıktıktan sonraki süreçte farklı ülkelerde bu tür vakalar zaten bildirilmişti" bilgisini paylaştı.

FLURONA VAKALARI TÜRKİYE’DE DE OLABİLİR

Oğuztürk, Flurona vakalarında hastalığın seyrinin yaş, kronik hastalık gibi etkenlere göre değişeceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Flurona vakalarında hasta genç ve sağlıklıysa hastalık hafif seyredebilir, 65 yaşın üstündekilerde, hipertansiyonu, diyabet ve metabolik problemleri olanlarda, bağışıklığı bozulmuş kanser hastalarında tabii ki hasar verici etkiler söz konusu olabilir."

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Flurona vakalarının Türkiye'de de olabileceğini dile getirerek, "Kış mevsiminde olmamız, Covid-19 ve grip virüsünün bir kişide aynı anda görülme ihtimalini artıracaktır" diye konuştu.

Doktorlar bile şaşkın: Aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalandı Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alınmasına rağmen İsrail’de vakalar oldukça artarken, ülkede bilim dünyasını endişelendiren bir olay yaşandı. Uzmanlar, ilk grip-koronavirüs vakasının hamile bir kadında görüldüğünü açıkladı.