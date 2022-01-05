Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Oxford üniversitesindeki bilim adamları kan tahlilinden yola çıkılarak kanser teşhis edilebileceğini gösterdi. Üstelik, geliştirilen yöntemle sadece vücudun bir yerinde toplanmış kanserler değil metastaz yapmış kanserler de teşhis edilebiliyor. Testte kandaki “metabolitlerin” ölçülmesi için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanılıyor. Oxford Üniversitesi araştırmacılardan onkolog James Larkin, “Kanser hücreleri, farklı metabolik süreçleri sebebiyle benzersiz metabolomik parmak izlerine sahiptir. Tümörler tarafından üretilen metabolitlerin kanseri doğru bir şekilde tespit etmek için biyobelirteçler olarak kullanılabileceğini ancak şimdi anlamaya başlıyoruz. Bu teknolojinin kanser gibi hastalıklarda umut vaat ediyor olması çok heyecan verici” dedi.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 94

Dr. Larkin ve meslektaşları, her biri spesifik olmayan ancak yorgunluk ve kilo kaybı gibi potansiyel kanser semptomlarıyla ilgili olan 300 hastadan toplanan kan örneklerini analiz etti. Araştırmacılar, testlerinin, kanserli hastaların her 20'sinden 19'unda çeşitli tiplerde katı tümörlerin varlığını doğru bir şekilde belirlediğini buldu. Test metastatik hastalığı da yüzde 94'lük genel bir doğrulukla tanımlayabildi. Hızlı ve ucuz bu yöntemin erken teşhise yol açarak kanser tedavisinde başarılı sonuçlar alınmasına katkı yapacağı dile getiriliyor. Mevcut halde kanser teşhisi, tümörden parça alınarak yapılıyor.

İngiltere vaka sayının artışına rağmen Covid-19 önlemleri sıkılaştırmıyor İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı rekora ulaştı. Ülkede vaka sayısı ilk kez günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor.