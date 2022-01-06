Türkiye Gazetesi

Tüm dünya yeni koronavirüs varyantı Omicron’un paniğini yaşarken Almanya, yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Covid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

HAFİF ATLATANLARDA BİLE GÖRÜLÜYOR

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Bilim adamları halen Covid-19’u tam olarak çözebilmiş değil. Bu aşamada hafif Covid-19’un aslında sanıldığı kadar masum olmayabileceğini hatırlamakta fayda var.

YAN ETKİLERİ SÜREN HASTALAR VAR

Uzmanlar hafif vakaların bile başta sanıldığından daha karmaşık ve tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayıp Covid-19’u hafif belirtilerle atlattığını düşünen hastaların bazılarında inme dahil birçok semptom yaşanıyor.

Yapılan bazı araştırmalar ise Covid-19’u hafif atlatanların o kadar da şanslı olmadığını gösteriyor. Bu hastalardan bazılarında hala yan etki yaşayanlar var ve doktorlar bunun nedenini anlamaya çalışıyor.

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