Türkiye Gazetesi

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Ülkemizin endemik bir guatr ülkesi olduğunu, hem coğrafi hem genetik yapımızın tiroit kanserine ve guatra yatkınlık gösterdiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, bu sebeple 40 yaşından sonra herkesin mutlaka bir tiroit ultrasonu çektirmesi gerektiği uyarısında bulundu. İyi huylu tiroit kitleleriyle tiroit kanserinin çoğu zaman birbirine karıştırıldığını ve ameliyat edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşan “Ne yazık ki paratiroit adenomlarının radyolojik görünümleri tiroit kanserlerine çok benzer. Ayrıt etmek için tecrübeli bir göz çok önemli. İğne biyopsisinde de bazı tür paratiroit adenomları, tiroit kanserini çok iyi taklit eder. Tiroit nodüllerinin ameliyat kararından önce iyice araştırılması gerekir” dedi.

İyot eksikliği tiroit bezi hastalıklarına yol açıyor Gebelik ve bebeklik döneminde yetersiz iyot tüketimi çocukta beyin hasarı ve zekâ geriliğine yol açarken yetişkinlerde başta tiorit, prostat, yumurtalık ve rahim kanseri olmak üzere tiroitle ilişkili bağışıklık sisteminin baskılandığı hastalıklara sebep oluyor.

Koronavirüsle birlikte ağrılı tiroit hastalığı arttı Koronavirüsle birlikte ağrılı tiroit hastalığının arttığını belirten Dr. Esra Tutal, "Ağrının yanı sıra yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı, hafif ateş gibi grip benzeri belirtiler de olur" dedi.