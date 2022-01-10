Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bir grup bilim adamı, yeni bir mutasyon keşfetmiş, söz konusu mutasyonun Covid-19’un Omicron ve Delta varyantlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir tür olduğu açıklanmıştı. Dünyada Omicron mücadelesi sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen yeni mutasyon iddiaları korkuya neden olmuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir grup bilim adamı, yeni bir Covid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmiş, Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından ise Deltacron varyantına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

“DELTACRON GERÇEK DEĞİL”

DSÖ’de çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, 'Deltacron gerçek değil' diyerek, Twitter hesabı üzerinden yüreklere su serpen şu açıklamayı yaptı:

“Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyelim.'

“VARYANT İSİMLERİ UYDURMAK SON DERECE YANLIŞ

Küresel sağlık uzmanı Dr Boghuma Kabisen Titanji de yeni varyant iddialarını yalanlayarak şöyle konuştu:

'Şu anda mevcut olan bilgiler, delta ve Omicron varyantlarının gerçek rekombinasyonunun aksine bir numunenin kontaminasyonuna işaret ediyor. Endişelenmek ve kulağa Transformers filmlerindeki kötü adam gibi gelen varyant isimleri uydurmak son derece yanlış. Bunun yerine yapabileceğimiz en iyi şey, aşıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.'

Güney Kıbrıslı uzmanlar, Covid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron'un 25 kişide görüldüğünü söylemişti.

DELMICRON DİYE BİR VARYANT DA YOK

Daha önce de Hindistan'da Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyantın ortaya çıktığı söylenmişti. Bu varyantın hızlı bir şekilde bulaşıp hastalarda ağır seyredebileceğinden endişe duyulduğu açıklanmıştı. Kısa sürede yeni varyant olarak açıklanan Delmicron ile ilgili beklenen açıklama gelmiş, uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizmişti.

GKRY, ‘Covid-19’un yeni mutasyonu’ deyip açıkladı: tehlikenin adı Deltacron Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bir grup bilim adamı, yeni bir mutasyon keşfetti. Söz konusu mutasyonun; Covid-19’un Omicron ve Delta varyantlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir tür olduğu açıklandı.

Tehlikenin yeni adı: Delmicron Covid-19’un yeni bir mutasyonu daha keşfedildi. Uzmanlar bir yandan Omicron varyantının ne kadar hızlı yayıldığını saptamaya çalışırken bu kez Delta ve Omicron adlarının birleşimi olan ‘Delmicron’ ortaya çıktı.