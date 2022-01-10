Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada iki yıldır etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi devam ederken, uzmanlardan grip salgını ile ilgili uyarılar da peş peşe geliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, “Son günlerde ‘süper grip’ olarak tanımlanan soğuk algınlığı ve influenza olguları yoğun olarak görülmeye devam ediyor” dedi, koronavirüsten ayırt etmek için ise mutlaka test yaptırılması gerektiğinin altını çizdi.



SÜPER GRİP VEYA SÜPER SOĞUK ALGINLIĞI UYARISI



Son haftalarda ‘süper grip’ veya ‘süper soğuk algınlığı’ (super-cold) olarak adlandırılan soğuk algınlığına 200’den fazla farklı virüs neden olmaktadır. RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs gibi virüsler çok bulaşıcıdır ve özellikle 2 yaş altı bebekleri ve yaşlıları etkiler. Çocukların %65’i bir yaşına kadar, %97’si 3 yaşına kadar bu virüsle karşılaşır. Öksürük ve hapşırıkla bulaşabildiği gibi yüzeylere temas ve ellerle de bulaşabilir. Özellikle okullarda çocuklar arasında yayılımı sıktır. Bunun için RSV ve grip dahil solunum yolu virüslerinin kışın daha çok arttığı ve Covid-19 yükünü artırdığı düşünülmelidir.



BELİRTİLERİ COVİD-19 İLE BENZER



Süper soğuk algınlığının belirtileri sinüs ve akciğer enfeksiyonları ile seyredebiliyor. Belirtiler arasında Covid-19’da da görülen öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat kaybı görülebilir. Belirtiler benzer olmasına rağmen PCR testleri negatif bulunmaktadır. Özellikle Avrupa’da ‘süper- soğuk algınlığı, süper grip’ olarak adlandırılan bu hastalık nedeniyle hastaların günlerce evlerinden çıkamadıkları ve istirahat ederek süreci geçirdikleri gözlenmiştir.

Covid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen grip virüsünün belirtileri birbirine sıkça karıştırılıyor.



PCR TESTİNİZ NEGATİF OLSA BİLE DİKKAT!



İngiltere’de Covid-19 vakaları dışında değerlendirilen boğaz ağrısı, öksürük ve kas ağrısı ile seyreden soğuk algınlığı belirtileri olan hastaların raporlanması dikkat çekmiştir. Bu hastalara yapılan Covid-19 testleri ile influenza testleri de negatif çıkmıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maske ve sosyal mesafe kuralları gevşetildiğinden bu vakalarda yeniden artış gözlenmektedir. Yakın zamanda geçirilen enfeksiyonlardan kalan antikorlar bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık seviyesini belirlemektedir. Covid-19 enfeksiyonunun artış gösterdiği geçtiğimiz 1,5 yılda soğuk algınlığı vakaları uzun süre çok düşük düzeyde kalmıştı ve yeterli bağışıklık oluşmamıştı. Bunun için soğuk algınlığının hafif bir tablo yerine boğaz ağrısı, kas ağrısı, halsizlik belirtileri daha ağır seyredebilmektedir.

Bu belirtilere dikkat: Delta mı, Omicron mu, grip mi? Kış aylarında koronavirüs enfeksiyonu ile birlikte üst solunum yolu hastalıkları da artış gösterdi. Covid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün benzer semptomlar göstermesi nedeniyle hastalıklar birbirine karıştı. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omicron'un Delta ve griple belirtilerinin benzer, bulaşıcılığının ise hızlı olduğunu söyledi.

Dikkat! Griple koronavirüs birlikte görülebilir İsrail'de Covid-19 ile Influenza virüsünün bir kişide aynı anda tespit edildiği "Flurona" vakasının dünyada ilk olmadığını söyleyen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, bu durumun herkes için söz konusu olduğunu belirterek “İki enfeksiyonun üst üste binmesi yaşlı, bağışıklığı düşük, aşısız kişilerde hayati risk oluşturabilir. Bu dönemde tedbirleri iki kat artırmalıyız” dedi.