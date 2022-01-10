Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün son ortaya çıkan varyantı Omicron tüm dünyada hızla yayılırken, almamız gereken tedbirler de değişti. Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Karaali, “Toplu taşıma gibi kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirilecekse çift maske ya da ventilsiz N95 kullanılması uygun olabilir" dedi.



KORONAVİRÜS İLE ÜST SOLUNUM YOLU BELİRTİLERİ KARIŞTIRILIYOR



Koronavirüs ile diğer virüslerin sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerinin benzer olmasıyla ilgili konuşan Dr. Rıdvan Karaali açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sene koronayla birlikte diğer solunum yolu enfeksiyonlarını da görüyoruz. Okulların açık olması, toplu kullanılan alanların açık olması ve biraz da önlemlere geçen seneye göre riayetin azalmasıyla birlikte hem korona sayılarında hem de korona dışındaki vaka sayılarında artış var. Semptom olarak ayırma ihtimalimiz çok yok. Yoğunlukla vatandaşlar üst solunum yolu semptomlarıyla, burun akıntısı, hapşırma hafif öksürük, boğaz gıcıklanması gibi semptomlarla başvuruyor. Koronanın özellikle omicron varyantında da bu semptomlar birazcık daha ön plana çıkıyor. Bu semptomları gösteren kişinin, semptomlar geçene kadar kendisini izole etmesi, toplumdaki yayılımını önlemek için test yaparak sonucuna göre hareket etmesi daha doğru olacak” dedi.

KAPALI ORTAMDA ÇİFT MASKE YA DA N95 KULLANILMALI

Son günlerde testlerdeki pozitiflik oranının ciddi anlamda arttığına dikkat çeken Karaali, kapalı alanlarda kullanılması gereken maske çeşitleri ile ilgili de uyardı:

“Bundan bir ay önce yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 3-5’lerde iken son 2 hafta içerisinde yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 15-20 arasına çıktı. Bu artışı nasıl sınırlandırabiliriz, özellikle hatırlatıcı doz aşıları eksik olanların hatırlatıcı doz aşı yaptırması ve daha önemlisi kişisel koruyucu önlemler. Sadece maske değil, maske, mesafe, kalabalık ortamlarda bulunmamaya özellikle ocak şubat aylarında çok daha sıkı riayet edersek bunu sınırlandırmış oluruz. Çift maske ya da N-95 maskelerinin katkısı olabilir, öneri ama daha da önemlisi bu ortamlarda çok uzun süre bulunmamak Toplu taşıma gibi kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirilecekse çift maske ya da ventilsiz N95 kullanılması uygun olabilir.”

TEK KATMANLI KAĞIT VE KUMAŞ MASKELER OMICRON’DAN KORUMUYOR

Dünya genelinde hemen hemen tüm ülkelerde vaka sayıları rekor kırarken bilim adamları bez ve tek katmandan oluşan cerrahi maskeler konusunda bir uyarı yapmıştı. Uzmanlar, tek katmanlı kağıt ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığına dikkat çekmişti. Ayrıca tarz için tercih edilen tek katmanlı bez maskelerin koronavirüs taşıyan parçacıkları engellemede etkili olmadığı tespit edilmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı kılavuzda, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskelerin takılmasını tavsiye etmişti. Brigham ve Kadın Hastanesi'nde doktor Ranu Dhillon ise “Herhangi bir maske, maske olmamasından iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler, N95 kalibreli maskeler kadar iyi değil” açıklamasını yapmıştı.

Uzmanlar uyardı: Omicron hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten ABD’li bilim insanı Dr. JonathanReiner, omicron varyantı hakkında bilgi verdi. Reiner, virüsün çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu söyledi ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Japon uzmanlar ışık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdi Japon bilimadamları, önemli bir buluşa imza attı ve Covid-19 virüsünü ultraviyole ışık altında tespit edebilen yüz maskesi geliştirdi.