Türkiye Gazetesi

Zeytin çekirdeğinin faydaları zaman zaman doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Çeşit çeşit doğal zeytinlerin şifa kaynağı olduğu bilinse de zeytinin çekirdeği de birçok derde deva oluyor. Uzmanların 'zeytin çekirdeğini yutmak' konusunda ikiye ayrılması sonrası çekirdeği ezip toz haline getirerek tüketmek sağlığını düşünenlerin tercih ettiği yöntemler arasında yer alıyor. Peki zeytin çekirdeğini yutmak zararlı mı? İşte zeytin çekirdeğinin faydaları

Beslenme uzmanları kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinin ilaçsız ve doğal haliyle tüketilmesi gerektiğini belirtirken, zeytinyağı ise bilindiği gibi tam bir şifa deposu. Ege bölgesinde yetişen ve dalından toplanarak işlenen zeytinler, milyonların en çok tercih ettiği besinler arasında yer almaya devam ediyor. Zeytinin her halinden faydalanırken zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı merak ediliyor. Uzmanlar bu konuda iki farklı görüşe sahip.

MİDE HASTALIKLARINA BİREBİR

Zeytin çekirdeği, mide hastalıklarına iyi gelmektedir. Hastalıklara karşı önlem almak isteyenler badem ve fındık gibi zeytin çekirdeklerini de tüketerek mide yanması ve bağırsak problemlerinin önüne geçebilirler. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin kabızlık ve hazımsızlık gibi durumları önlediği biliniyor.

En sık karşılaşılan mide problemlerinden olan 'ülser'in de düşmanı olarak bilinen zeytin çekirdeği, mide asitlerini düzenlediği için kişilerin daha rahat hissetmesini sağlıyor. Uzmanlar, 'zeytin çekirdeği reflü ve ülser gibi hastalıkları iyileştirir' yorumunu yapıyorlar.

Zeytin çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIYOR

Erkeklerde görülen prostat hastalığına karşı zeytin çekirdeğinin yutulması öneriliyor. Zeytin çekirdeğinin içinde bulunan maddelerin erkeklerin prostata yakalanma riskini en aza indirdiği ifade ediliyor.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞE SAHİP

Zeytin çekirdeğinin ağrı kesici özelliğe sahip olduğu bilinmekte. Midedeki ağrıları dindirmek için zeytin çekirdeği tüketmek öneriliyor. Kabızlığa da iyi geldiği belirtilen zeytin çekirdeği, aynı zamanda kötü kolesterolün önüne geçiyor, bağışıklık sistemini düçlendiriyor ve şekerin düşmesinde önemli rol oynuyor.

Kendisi kadar yağı da faydalı olan zeytinin çekirdeği de birçok derde deva oluyor

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar, zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olduğu konusunda net bir görüşe sahip değil. Kimi uzmanlar sağlığa faydalı olduğunu ve tüketilebileceğini belirtirken, kimisi ise mide için sağlıklı olmadığını, sindirim açısından problemler çıkarabileceğini belirterek çekirdeğin yutulmaması gerektiğini belirtiyorlar.

TOZUNU TÜKETEBİLİRSİNİZ

Zeytin çekirdeklerinin mideyi yorduğu ve apandisit gibi problemler ortaya çıkardığına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından aktarlarda öğütülmüş zeytin çekirdeği tozları yer almaya başladı. Tüketmek isteyenler alternatif olarak aktarlardan faydalanabilirler.

ZETYİN ÇEKİRDEĞİ ZAYIFLATIR MI?

Zeytin çekirdeğinin tek başına zayıflatma özelliği olmadığı ancak diyetisyen kontrolündeki diyetlerde veya sağlıklı beslenmede destekleyici olarak tüketilebileceği belirtiliyor. Bağırsak sağlığını düzeltmek için yutulan çekirdekler, kilo verme döneminde kişiye yardımcı olabilir.

Bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor, yorgunluğa birebir (Bamya tohumu kürü) Günün yorgunluğunu atamayanlar, her sabah yorgun uyananlar, vitamin eksikliği yaşayanların sayısı günümüzde artmaya devam ediyor. Çaresini ilaçlarda arayan vatandaş için doğal bir çözüm bulundu. Bamya tohumu sebzesi kadar faydalı ve bir çok vitamin içeriyor. İşte bamya tohumunun faydaları ve Bamya tohumu kürü

Keçiboynuzu özü faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? Keçiboynuzu özü, keçiboynuzu çekirdeklerinden elde edilen doğal bir takviyedir. Yoğurt, peynir gibi gıdalara karıştırılarak tüketilir. Peki, keçiboynuzu özünün faydaları nelerdir? Keçiboynuzu özü neye iyi gelir? Merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.