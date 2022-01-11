Türkiye Gazetesi

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Influenza ve Covid vakalarının birbirine karıştığı bu günlerde hastane acillerine başvurularda büyük yoğunluk yaşanıyor. Pandemi kurallarının bir tarafa bırakılması sebebiyle hem influenza hem de Covid vakalarının katlanarak arttığına işaret eden uzmanlar, kişisel korunma tedbirlerine uyulmaya devam edilmediği takdirde şubat ayının çok sıkıntılı geçebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Toplumda korunma tedbirleri açısından Covid öncesi döneme dönülmesinin vaka sayılarını artırdığını söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Hem Omicron’un diğer varyantlara göre daha hızlı bulaşması sebebiyle hem de tedbirlere uyulmaması yüzünden vaka sayıları tırmanıyor. Önceki varyantlarda hastalık yapması için daha fazla virüse maruz kalmak gerekirken Omicron çok daha az miktardaki virüsle hasta edebiliyor. ABD, İngiltere ve Avrupa’ya baktığımızda Türkiye olarak henüz Omicron salgınının başındayız. Vaka sayıları artmış olmasına rağmen henüz bu ülkelerde bile pik yapmadı. Güney Afrika örneğine baktığımızda Omicron’un en yüksek vaka oranlarına ulaşmasının bir iki ay aldığını görüyoruz. Buna göre ülkemizde de Omicron varyantının şubat ayında pik yapacağını, vaka sayılarının çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bu artış korunma tedbirlerine uyulmadığı takdirde daha büyük olacaktır. Pandemiden çıkabilmek için biraz daha dişimizi sıkmamız gerekecek” dedi.



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HASTANE YATIŞLARI ARTTI

Omicron’la birlikte artan vaka oranlarına paralel olarak hastane yatış oranlarında da ciddi artış olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul “Bilimsel çalışmalar Omicron’un Delta’dan daha hafif geçtiğini gösteriyor ancak bu varyantın o kadar da masum olduğunu söyleyemeyiz. Ayaktan başvurular arttığı gibi hastaneye yatışlar da arttı. Bu konudaki en net bilgi Sağlık Bakanlığında. Ancak benim çalıştığım hastanede Covid-19’a bağlı hastaneye yatışların iki üç kat arttığını görüyoruz” diye açıkladı.

OMICRON’UN HÂKİM VARYANT OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ

ABD ve Avrupa’da Delta’nın azaldığını ve Omicron’un yaygın hâle geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ülkemiz için böyle bir verinin bulunmadığını belirterek varyant ayrımının pozitif vakalarda genetik analizle belirlenebildiğini söyledi. Türkiye’de pozitif vakalarda genetik sekanslama oranının binde 8 oranında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ertuğrul “Virüsün genetiğine bakmadan toplumda Omicron baskın hâle geldi diyemeyiz ancak bu kadar hızlı bulaşmasına bakarak ülkemizde de hızla yayıldığını söyleyebiliriz” dedi.

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HATIRLATMA DOZ AŞILARINI MUTLAKA YAPTIRIN

Covid enfeksiyonlarında hastaneye yatış ve ölüm oranlarını “aşılı” ya da “aşısız” olmanın belirlediğine işaret eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, virüse karşı elimizdeki en önemli silahın aşı olduğunu belirterek hatırlatma dozlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyledi. İnaktive aşıların omicron karşısında büyük ölçüde etkisini kaybettiğini belirterek hatırlatma dozunun mutlaka mRNA aşısı olarak tercih edilmesini tavsiye etti. Prof. Dr. Ertuğrul “Benim takip ettiğim hastalarda aşılı grupta Covid artık neredeyse bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiyor. Ancak aşısızlarda ya da inaktive aşılılarda ciddi hastalık tablosu ve ölümler meydana geliyor. 5. doz aşı zamanı gelenler de çekinmesin. İki inaktive iki mRNA aşısı olanlar mutlaka 5. doz aşısını mRNA olarak yaptırsın” dedi.

COVID EN ÇOK ALIŞVERİŞTEN BULAŞIYOR

Alışveriş, Covid enfksiyonuna yakalanmak için en riskli aktivite olarak bulundu. İngiltere’de yapılan resmi bir araştırmaya göre haftada en az bir defa dükkânlara gidenlerin virüse yakalanma ihtimalinin, olmayanlara göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. İngiliz hükûmetine bağlı Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) nin 2021 yılında koronavirüse yakalanan 10 bin kişinin verilerini incelediği araştırmada; restoranda veya kafede yemek yemek, fiziki olarak işe gitmek ve spor salonuna gitmek yüksek riskli faaliyetler arasında sayıldı. Ek olarak toplu taşımayı sık kullananlarda da Covid kapma riskinin kullanmayanlara göre ortalama 1,2 kat daha fazla olduğu ortaya kondu. Covid testinin pozitif çıkma ihtimalinin otobüs kullananlarda 1,3 kat, taksi kullananlarda 1,19 kat ve tren veya tramvay kullananlarda ise 1,18 kat daha fazla olduğu görüldü.

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