Türkiye Gazetesi

Covid-19'un Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, Omicron’un ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki yeni araştırma yapıldı. Araştırmalar, bu varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu, yani belirti vermeden sessizce ilerlediğini gösterdi.

FAZLA BELİRTİ GÖSTERMEDEN İLERLİYOR

Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, Omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.

DÜNYADA HIZLA YAYILMASININ TEMEL NEDENİ

Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor" dedi.

Uzmanından rahatlatan açıklama: Aşı olanlarda ‘Omicron’ akciğere inmiyor Ülkemizde Covid-19’un yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken, Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken, aşı olanlarda Omicron akciğerlere inmiyor" açıklamasında bulundu.

Pfizer-BioNTech duyurdu: Omicron varyantı için yeni aşı geliyor Dünyada beş milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Türkiye’yi de etkisi alan Omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech aşı çalışmalarının başladığını duyurdu.