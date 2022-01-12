Türkiye Gazetesi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıklıyor...

TURKOVAC aşısı, çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz.

TURKOVAC, 31 ekim-4 ocak 2021 arasında Faz-21 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur. Aşı, Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer.

31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı Faz-1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

Faz-2 çalışmalarına ise yüzlerce gönüllü katılır, yan etki daha da önemlidir. Aşıyı, hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı kişilere veriyoruz. Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır.

23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlanarak aşıda Faz-3'e geçildi. Faz-3 çalışmaları, gerçek hayatta da denenir. 1000'in üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kulanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir. Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, bir kola aşı vermezsiniz. Bir sene önce bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da etkinliği ispatlanmış bir aşı koyacaksınız. Artık böyle bir çalışma yapılıyor.

Kıyas ürünümüz inaktif aşı olması nedeniyle CoronaVac'tır.

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