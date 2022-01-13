Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Finlandiyalı bilim adamları, koronavirüsü 8 saat boyunca etkisiz hâle getirebilen bir burun spreyi geliştirdiklerini duyurdu. Omicron dâhil olmak üzere bütün varyantlara karşı başarılı olduğu belirten spreyin; kanser, HIV ve organ nakli sebebiyle bağışıklığı zayıflayan kişileriçin tamamlayıcı bir tedavi olabileceği aktarıldı.

Bununla birlikte spreyin, burunda koronavirüsün çoğalmasını engellediği, böylelikle akciğerlere ulaşarak ciddi hastalığı engellediği aktarıldı. Spreyin, koronavirüsün burunda çoğalmasını engelleyerek çalıştığı ve bütün varyantlara karşı iyi performans gösterdiği açıklandı.

Bilim adamları koronavirüsten koruyan tüm varyantlarda etkili burun spreyi üretecek Avustralyalı bilim adamları koronavirüsü tedavi eden ve aynı zamanda maske görevi görerek virüsün yayınlamasını engelleyen bir burun spreyi üretmek için deneme çalışmalarına başladı.

Ruslardan koronaya karşı burun spreyi Rusya, Sputnik-V aşısını burun spreyi haline getirdi. Spunik-M adı verilen spreyin ne zaman çıkacağı belli oldu.