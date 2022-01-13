Türkiye Gazetesi

Bristol Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, koronavirüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığına dair detayları ortaya çıkardı. Araştırmada, virüsün bulaşma yeteneğiyle ilgili ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

ŞU ANA KADAR YAPILAN EN GERÇEKÇİ SİMİLASYON

Bilim adamları şimdiye kadar hazırladıkları en gerçekçi simülasyonda koronavirüsün havadaki etkisinin gücünü mercek altına aldı. Henüz hakemli bir dergide çıkmayan araştırmaya göre, bilim adamları havadaki koronavirüs partiküllerinin 20 dakika içinde enfeksiyon (bulaşma) yetisini yüzde 90 oranında kaybettiğini açıkladı. Ayrıca virüsün bulaşma yetisinin çoğunun ise ilk 5 dakika içinde yitirildiği aktarıldı.

HAVALANDIRMAK YETMİYOR, MASKE VE SOSYAL MESAFE ŞART

Araştırmada görevli olan Profesör Jonathan Reid, çalışmanın insanları koronavirüsten korumada maske ve soyal mesafenin havalandırmadan daha önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Profesör Reid, “İnsanlar aynı oda içerisinde havalandırmanın düşük olmasından dolayı hastalığın bulaştığını düşünüyor fakat en büyük risk insanlarla yakınlaşınca ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Bu çalışma insanları Covid-19 virüsünden korumada maske ve sosyal mesafenin havalandırmadan daha önemli olduğunu gösterdi.

ZAMAN İÇİNDE VİRÜSÜN BULAŞICI ETKİSİ AZALIYOR

“Uzaklaşınca sadece havadaki virüsten uzaklaşmıyorsunuz ancak zaman içinde virüsün bulaşıcı etkisi azalıyor” diyen bilim adamı, banyo gibi nemli ortamlarda virüsün daha uzun süre bulaşıcı etkisi olduğunu söyledi. Reid ayrıca nemin olmadığı ofis ortamlarında ise virüsün daha çabuk etkisini yitirdiğini de aktardı.

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