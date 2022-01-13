Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı, dünya genelindeki vaka sayılarında rekor yükselişe neden olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’daki Omicron vakalarındaki yükselişe dikkat çekmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da mega kentteki son durum hakkında konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA SALGININ SEYRİNİ NETLEŞTİRECEK

Omicron varyantı sonrası İstanbul’da vaka sayısında yaşanan büyük artışa ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açıklamasında şöyle dedi:

“İstanbul mega şehir, büyük bir şehir Türkiye’nin değil, dünyanın kavşak noktalarından bir tanesi, çok hareketli bir nüfusu olan büyük bir şehir. Öyle olunca da doğal olarak Türkiye’de ilk yükselme trendi genelde İstanbul’dan başlıyor. Bir yükseliş trendinden sonra geçmişteki üç yükselişte 4-6 hafta arasında düşüşe geçtik. Ancak bu son Omicron ile ilgili bulaşma hızı çabuk olan ve yükseliş trendi geçmişe göre çok daha hızlı seyreden bir salgın sürecine maruz kaldık. İstanbul esasında Türkiye demek, Türkiye de İstanbul demek. Biz testlerin de büyük oranını İstanbul’da yapıyoruz böyle olunca da sayılar İstanbul’da özellikle bu dönemde çok ani bir yükselişe sebebiyet verdi. Bu vaka sayısı bizim geçmişteki vaka sayılarımızdan da üstte ve fazla miktarda bir sayıya kadar çıktı. Yükseliş trendinden sonra düşer mi önümüzdeki hafta düşmez mi onu esasında bu hafta göreceğiz. Önümüzdeki 5-6 gün, 1 hafta bizim için salgının vaka sayısı anlamında seyrini daha netleştirecektir.”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki son duruma ilişkin önemli bilgiler verdi.

ŞUBAT AYINDA BİRAZ DAHA RAHATLAYACAĞIZ

Hastanelerde oluşan PCR testi kuyrukları ve yükselen vaka sayılarının ne zaman düşüş gösterebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşların hastanelerimize PCR testi başvurusunda artış oldu. Yaklaşık İstanbul’da maksimum 160-170 bin test yapıyoruz. Grip de var, normal hastalıkları da yönetmeye çalışıyoruz. Kış sezonunda hastalık yükümüz zaten artıyor. Bir de bekletilmiş sağlık hizmeti var, bunu da yönetmek durumundayız. En iyi şekilde yönetiyoruz, bunu azaltmak için her türlü çabayı da şu anda yapıyoruz. Kamu hastanelerine biraz daha fazla başvurular var. Bu kişisel bir öngörüdür ama ocak sonu itibariyle en geç bunun aşağı doğru bir seyir seyredeceğini öngörüyoruz. Çünkü şu an ocağın ortasına yaklaşmış durumdayız birkaç hafta da buraya geldiysek birkaç hafta içinde de bunun düşüş trendini göreceğimizi ben öngörüyorum. Şubat ayında biraz daha rahatlayacağımız konusunda bir öngörümüz var.”

İstanbul Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. Salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri olan İstanbul'da vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçti.

Son 10 günde İstanbul'da vaka sayısı 5 kat arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde Omicron nedeniyle İstanbul'da vaka sayılarının 5 kat artarak 20 bini geçtiğini açıkladı. "Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" diyen Bakan Koca, Ankara için de benzer bir uyarı yaptı.